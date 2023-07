"Я це заслужив": Елтон Джон завершив прощальний тур, який став найкасовішим в історії (фото)

Протягом своєї співочої кар'єри 76-річний співак здобув 5 премій "Греммі", а за 50 років на сцені провів майже 4600 виступів по всьому світу.

Британський співак Елтон Джон завершив свій прощальний тур, який тривав 5 років, концертом у Стокгольмі. Фінальною композицією стала пісня із його найбільших хітів — Goodbye Yellow Brick Road. Про це пише BBC.

8 липня під час останнього концерту Елтон Джон сказав своїм мільйонам шанувальників, що вони залишаться в його "голові, серці та душі" і згадав про своє життя, розповівши глядачам про свої "52 роки чистої радості від музики".

"Це була моя кров’яна сила — грати для вас, і ви були абсолютно чудові. Я хочу цінувати свою сім'ю, своїх синів, свого чоловіка, все. Я це заслужив", — сказав він глядачам на шведській Tele2 Arena.

Елтон Джон Фото: БЕН ГІБСОН/ROCKET ENTERTAINMENT

Співак підтвердив, що більше не гастролюватиме і подякував своїй команді, члени якої працювали з ним багато років.

"Вони справді неймовірні, і вони найкращі, кажу вам, найкращі", — сказав він.

Елтон Джон Фото: БЕН ГІБСОН/ROCKET ENTERTAINMENT

Він розпочав своє шоу з Bennie and the Jets, а потім виконав багато інших хітів, зокрема Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Rocket Man і Candle in the Wind. Концерт тривав понад дві години.

Прощальний тур Елтона Джона Farewell Yellow Brick Road розпочався в Північній Америці в 2018 році. Тур охопив весь світ — музикант виступав перед понад 6 мільйонами шанувальників, і одним із найяскравіших моментів став його головний виступ на фестивалі в Гластонбері минулого місяця.

Елтон Джон і його музиканти Фото: БЕН ГІБСОН/ROCKET ENTERTAINMENT

Цей тур став одним із найкасовіших концертних турів за всю історію. Продажі квитків сягнули $900 мільйонів. Протягом своєї співочої кар'єри 76-річний співак здобув 5 премій "Греммі", а за понад 50 років на сцені провів майже 4600 виступів по всьому світу.

Нагадаємо, що Елтон Джон несподівано виступив на знаменитому фестивалі в Гластонбері. 76-річний співак-суперзірка зі сльозами на очах вийшов на сцену Pyramid Stageі провів там 2 години.

Раніше повідомлялося, що минулого року Елтон Джон заявив, що закінчує концертну діяльність. Через травму стегна йому важко ходити. Він зазначив, що просто "втомився".