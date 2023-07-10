Уперше в історії: трансгендерна жінка перемогла на конкурсі "Міс Нідерланди"

22-річна Ріккі Валері Колле зізнається, що їй довелося подолати багато фізичних і душевних випробувань заради перемоги на конкурсі. Тепер вона готується підкорювати "Міс Всесвіт".

Трансгендерна жінка вперше в історії стала переможницею конкурсу краси в Нідерландах. Тепер вона побореться за статус "Міс Всесвіту". Про це повідомляє видання Daily Mail.

Йдеться про 22-річну Ріккі Валері Колле. Вона назавжди увійшла в історію після своєї перемоги на конкурсі "Міс Нідерланди". Це перший випадок в історії країни, коли трансгендерна жінка забирає титул.

Під час свого тріумфу вона була одягнена в сукню червоного кольору і не могла стримати емоцій від того, що відбувається. Корону їй вручала попередниця Она Муді, а також чинна "Міс Всесвіт" Р'Бонні Габріель зі Сполучених Штатів Америки.

Тепер вона готується взяти участь у наступному етапі конкурсу — "Міс Всесвіт". Пройде він у грудні цього року в Сальвадорі, але точна дата стане відома трохи пізніше. За головний титул боротимуться учасниці з 24 країн, проте до Ріккі Валері Колле буде прикута особлива увага.

"Я подолала так багато душевно і фізично. Я вдячна за те, що почула своє ім'я, коли було оголошено про фінальний кастинг. Я дуже нервувала, але водночас була дуже мотивована, я справді хотіла скористатися цією можливістю", — написала Колле у своїх соцмережах.

Цікаво, що дівчина стане другою трансгендерною моделлю, яка добереться до головного конкурсу. У 2018 році Анджела Понсе з Іспанії стала першою трансгендерною жінкою, яка боролася за титул "Міс Всесвіт" і тоді вона теж не могла подумати, що дійде до самого фінального етапу.

Примітно, що трансгендери можуть брати участь у "битві" за корону з 2012 року, а Енн Джакраютатіп, яка 2022 року придбала організацію "Міс Всесвіт", також ідентифікує себе як трансгендер.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що акторка Лаверн Кокс стала прототипом трансгендерної ляльки Барбі. За словами дівчини, це велика перемога для всієї ЛГБТ-спільноти.