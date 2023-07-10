Галь Гадот у відвертій сукні з'явилася на прем'єрі "Барбі"

38-річна актриса, яка виконала роль Диво-жінки, мала приголомшливий вигляд у сукні шоколадного кольору з глибокими вирізами з боків.

Галь Гадот у сукні з відвертими вирізами на грудях відвідала світову прем'єру фільму "Барбі" в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

38-річна акторка ізраїльського походження посміхалася на червоній килимовій доріжці під час прем'єри, що відбулася в Shrine Auditorium у центрі Лос-Анджелеса.

Галь Гадот на прем'єрі "Барбі" Фото: Getty Images

За іронією долі, трохи більше місяця тому зірка "Барбі" Марго Роббі розповіла, що сама Галь Гадот була першим кандидатом на роль культового персонажа Mattel у цьому фільмі.

Гадот вийшла на червону доріжку в приголомшливій коричневій сукні без рукавів з тонкими білими смужками та драпіруванням, що збирається спереду в хитромудрий бант.

Вона зібрала темне волосся у хвіст і доповнила образ золотими сережками-кільцями, оригінальною сумочкою кремового кольору і прозорими туфлями на високих підборах.

Галь Гадот на прем'єрі "Барбі" Фото: Getty Images

Ще наприкінці травня зірка фільму "Барбі" Марго Роббі, яка також є продюсеркою фільму, розповіла, що вона і режисерка Ґрета Ґервіґ спершу розглядали Галь на роль улюбленого персонажа.

"Галь Гадот — це енергія Барбі. Тому що Галь Гадот неймовірно красива, але ви не ненавидите її за те, що вона така гарна, тому що вона настільки щира і так захоплено добра, що це майже нерозумно", — говорила Роббі в інтерв'ю Vogue.

Лише через кілька місяців сама Гадот поговорила з Vogue, але не про втрачену роль Барбі, а про те, як материнство змінило її життя.

Актриса одружена із забудовником Джароном "Яроном" Варсано з 2008 року, у них троє дітей: Альма, 11 років, Мая, п'ять років, і Даніелла, один рік.

"Найбільше, що змінилося в моєму житті відтоді, як я стала матір'ю 11 років тому, — це усвідомлення того, що це стосується не тільки мене. Я не найважливіша річ у світі. Так і є. І є щось логічне в тому, що справа не тільки в тобі. І ти любиш так, як ніколи раніше не любив", — зізналася актриса.

Але скоро і Галь Гадот можна буде побачити в повнометражному фільмі. 11 серпня на Netflix відбудеться прем'єра картини "Кам'яне серце". А також вона зіграє Злу Королеву в діснеївському фільмі "Білосніжка", який вийде 22 березня 2024 року.

Нагадаємо, раніше Галь Гадот відреагувала на отримання зірки на Алеї Слави в Голлівуді.