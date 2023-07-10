Робін Ловлі пригадала знайомство із зіркою "Титаніка".

Модель розповіла, чому зустріч з Леонардо Ді Капріо її засмутила. Про це пише Sydney Morning Herald.

Робін Ловлі згадала момент, коли вона перестала закохуватися в голлівудську зірку Леонардо Ді Капріо. 33-річна австралійська модель розповіла, що вона була великою прихильницею актора "Титаніка" ще кілька років тому.

"Я познайомилася з ним на вечірці в Лос-Анджелесі, коли мені було 27, і дивилася на нього, як на дивака!" — зізналася вона.

"Після цього він мене не приваблював. Це мало протилежний ефект", — додала Ловлі.

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Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Робін стала популярною у 2006 році після появи в підлітковому журналі Dolly.

Підписавши контракт з модельним агентством у 18 років, вона вирішила перейти до моделі "великого розміру".

У 2011 році зірка подіумів стала першою моделлю "плюс-сайз" за 52-річну історію Vogue Australia, яка потрапила в редакцію журналу про моду.

Потім Робін почала міжнародну кар’єру моделі, з’явившись на обкладинках Vogue Italia, Elle France та GQ Australia.

Робін Ловлі

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо знову провів час з Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про відпочинок Леонардо Ді Капріо на яхті за 5,5 млрд гривень.