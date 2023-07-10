Чому князь Монако Альбер і Шарлен провели свою шлюбну ніч у різних готелях

Весілля князя Монако Альбера і Шарлен Віттсток було торжеством десятиліття, яке затьмарили скандали.

Розкішне весілля князя Альбера і Шарлен Віттсток відбулося 2011 року. На ньому були присутні монархи з усієї Європи і наречена мала божественний вигляд, але проблеми почалися одразу після церемонії. Подружжя навіть провело шлюбну ніч у різних готелях. Про це пише Daily Mail.

На Шарлен була шовкова сукня від Armani, оздоблена 40 000 кристалами Сваровскі, перлами і 20 000 перламутрових крапельок. І на церемонії, яку транслювали по телебаченню, вона не змогла стримати сліз.

Весілля Шарлен і Альбера

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Їхні стосунки, як кажуть, були напруженими, оскільки принц зіткнувся з новими претензіями до батьківства. Ширилися чутки, що майбутня княгиня навіть намагалася втекти з власного весілля, дізнавшись про численні романи нареченого.

Сама вона говорила, що занадто перенервувала і тому розплакалася перед вівтарем.

Вона сказала The Times в інтерв'ю: "Через чутки та, очевидно, наростання напруги у мене були змішані емоції, і я розплакалася. А потім я знову розплакалася, тому що подумала: "О ні, тепер весь світ бачив, як я плачу".

Княгиня Монако розплакалася відразу після церемонії Фото: Getty Images

Одразу після церемонії пара вирушила в медовий місяць на батьківщину нареченої — до Південної Африки.

Вони прилетіли в Дурбан, зустрілися з Джейкобом Зумою, президентом республіки. Однак президентський палац вони покинули порізно і роз'їхалися в різні боки.

Князь Альбер зупинився в готелі "Гілтон" у Дурбані, а Шарлен спала в готелі "Ойстер Бокс" в Умхланзі, за понад десять миль догори узбережжям.

Згідно з чутками, княгиня була засмучена тим фактом, що у її чоловіка були романи, коли вони вже зустрічалися, і деякі з його подружок встигли народити дітей і тепер судилися, намагаючись довести, що саме князь Монако батько їхніх малюків.

Але, попри припущення, пізніше стверджували, що причина була доволі простою: принц залишився в Дурбані, тому що наступного ранку в нього була рання зустріч, і він непокоївся, що застрягне в заторі, якщо приїде з передмістя.

Батько нової княгині, колишній продавець копіювальних апаратів Майк Віттсток, пояснив тоді: "Це тому, що Альберт був присутній на конференції Міжнародного олімпійського комітету в готелі Hilton. Конференція почалася о 7 ранку, і Альбер не хотів вставати занадто рано і стояти в заторі".

Джерело в Палаці Монако пізніше підтвердило, що принцу "з практичних міркувань було краще" залишитися в Hilton.

Однак ні джерело, ні Майк Віттсток не пояснили, чому Шарлен не залишилася з чоловіком у готелі Hilton.

Насправді це була не перша спроба принца і принцеси провести медовий місяць.

Їхню першу спробу, через кілька тижнів після їхнього липневого весілля, було перервано після того, як принца Альберта втягнули в скандал через те, чи був він батьком ще однієї дитини поза шлюбом.

Він вилетів назад до Європи з Південної Африки, щоб пройти тест на батьківство і відхилити претензії.

У принца вже було двоє дітей до одруження з Шарлен. Його старша дочка Джазмін Грейс Грімальді, 31 рік, зачата від американського агента з нерухомості Тамари Ротоло, і старший син, Олександр Грімальді-Кост, 19 років, чия мати була колишньою стюардесою Air France Ніколь Кост.

Ці любовні історії навряд чи могли допомогти стосункам між Альбертом і Шарлен.

Шарлен і Альбер на національному святі Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

З чуток, Шарлен намагалася втекти з Монако щонайменше тричі, й останню спробу вона зробила за два дні до їхнього весілля.

Кажуть, що уродженка Зімбабве намагалася виїхати до Південної Африки, де вона жила до заручин, дізнавшись, що в принца Альберта є третя дитина від коханки.

Нібито офіційні особи Монако вмовили її повернутися в країну, уклавши угоду. У ймовірному "договорі" йшлося про те, що вона зможе піти зі своєї волі, щойно народить йому законного спадкоємця.

Жоден з його дітей до шлюбу не міг бути спадкоємцем престолу, тому що вони були народжені поза шлюбом.

Два роки потому принцеса порушила мовчання з приводу чуток, заперечуючи, що вона хотіла піти, і назвавши ці припущення "категоричною брехнею".

У 2014 році у Шарлен і Альбера народилися близнюки: принцеса Габріелла і Жак, наслідний принц Монако. Зараз їм вісім років.

Сімейний знімок князівської родини Монако Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найдорожчі королівські весілля в історії. Весілля Альбера і Шарлен теж потрапило до списку.