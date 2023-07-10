Ліла Мосс в елегантній шовковій сукні в компанії бойфренда відвідала Вімблдон

Пара нещодавно оприлюднила свої стосунки і тепер частіше з'являється разом на публічних заходах.

Ліла Мосс, дочка легендарної 49-річної супермоделі Кейт Мосс і 52-річного редактора журналу Джефферсона Хака, відвідала сьомий день тенісного турніру Вімблдон у Лондоні. Компанію юній моделі склав її 22-річний бойфренд Йоні Хельбітц. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Ліла з цієї нагоди одягла елегантну ніжно-синю вечірню максісукню. Шовкова сукня Polo Ralph Lauren (30,5 тисяч гривень) з глибоким вирізом на шиї ідеально лягала на плечі моделі, підкреслюючи кожен сантиметр її стрункої фігури. Вона доповнила образ відповідним джемпером, який пов'язала на шиї, бежевими туфлями з ремінцями і взяла в руку коричневу сумку.

Тим часом її коханий, студент факультету маркетингу, мав стильний вигляд у синьому костюмі. Він доповнив образ накрохмаленою білою сорочкою і коричневими туфлями в тон.

Обранець Ліли працює координатором електронної комерції, а також маркетологом модного бренду Self Portrait. У компанії він працевлаштований лише кілька місяців. До цього він працював на аналогічній посаді в компанії James Lakeland Ltd, а також пів року агентом з нерухомості.

Джерела повідомляють, що пара разом уже майже рік.

Раніше Фокус писав, що Ліла Мосс прикрасила обкладинку травневого випуску Vogue Korea.