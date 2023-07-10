Кеті Перрі та Орландо Блум відверто показали почуття на публіці (фото)

Знаменитості пристрасно цілувалися і насолоджувалися компанією одне одного.

Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум були помічені у VIP-зоні Гайд-парку на концерті BST. Про це пише Daily Mail.

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Зіркова пара була помічена в пристрасному поцілунку. Очевидно, в настрої зафіксувати їхній останній публічний прояв почуттів, 46-річний Орландо підняв свій iPhone, щоб сфотографувати себе і 38-річну Перрі.

Зірка "Володаря перснів" обіймав свою кохану. Також пара, яка познайомилася 2016 року на вечірці "Золотого глобуса", танцювала поруч з Еммою Томпсон, Леслі Манн і оскароносним Тімом Роббінсом.

Кеті продемонструвала фігуру в блідо-рожевій відвертій мінісукні Prada, доповнивши образ білими кросівками, сумочкою, сонцезахисними окулярами з рожевими скельцями і кількома намистами. Тим часом Орландо був у простому повсякденному образі, одягнувши білу футболку і темні джинси.

Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум в елегантному вбранні відвідали Вімблдон.

Також Фокус писав, що колишня дружина Орландо Блума Міранда Керр розповіла про дружбу з його нареченою.