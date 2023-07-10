Про стосунки зіркової пари стало відомо влітку 2022 року.

33-річна українська співачка Надя Дорофєєва показала, як проводить час з дітьми Міші Кацуріна. Коротким роликом артистка поділилася в Instagram-stories.

У гості до зіркової пари завітали шестирічна Олександра та однорічний Іван, спадкоємці київського ресторатора від союзу з Дашею Кацуріною. Разом з дітьми артистка та блогер гралися подушками.

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Надя Дорофєєва та Міша Кацурін з дітьми Фото: Скріншот

Про стосунки Дорофєєвої та Кацуріна офіційно стало відомо у червні 2023. Перед цим знаменитостей кілька місяців підозрювали в романі, адже ще в березні того ж року їх помітили за обіймами в Барселоні. У той період двоє оголосили про розлучення. Співачка закінчила стосунки з Володимиром Дантесом, а ресторатор — з Дашею Кацуріною.

Через певний час стало відомо, що Дантес та Кацуріна також почали зустрічатися. Наразі вони часто діляться спільними кадрами у соцмережах, зокрема з дітьми.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін Фото: nadyadorofeeva

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в новому кліпі засвітила обручку.

Також Фокус писав про привітання Міші Кацуріна з днем народження від Наді Дорофєєвої.