Знаменитість, яка пережила три розлучення, непокоїться за своє майбутнє.

53-річна американська співачка Дженніфер Лопес зустрілася з адвокатом, який спеціалізується на розлученнях. Про це пише Marca.

Дружина Бена Аффлека вжила профілактичних заходів, звернувшись до своїх адвокатів, щоб підготуватися до ймовірного розлучення.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty

Повідомляється, що співачка розглядає післяшлюбний договір, який схожий на передшлюбний. З огляду на те, що двоє знаменитостей пережили розлучення, вони хочуть, щоб нічого не було залишено напризволяще.

Джей Ло, яка пережила вже три розлучення, розуміє, що ніщо не вічне. Залишається невідомим, коли і як може закінчитися термін її стосунків з Аффлеком.

Як повідомляється, Бен позитивно відреагував на наміри дружини, заявивши, що в цей час він бажає простору та спокою. Актор готовий підписати будь-що, щоб залишити Дженніфер щасливою, оскільки він виснажений минулими суперечками.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty

У результаті юристи нібито склали проєкт контракту, який визначає справедливий розподіл активів у разі розлучення. Зазначимо, що статки Лопес оцінюються в приблизно 400 млн доларів, а Аффлека — 200.

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек з донькою актора від попереднього шлюбу відзначили День незалежності США.

Також Фокус писав про демонстрацію почуттів зіркової пари на червоній доріжці.