Королева Летиція вийшла у світ у вишиванці від українського бренду

Монарх продемонструвала свою підтримку Україні у вишиванці від українського лейбла Etnodim.

Королева Іспанії Летиція змінила свій звичний вишуканий стиль на більш невимушений, з'явившись на церемонії вручення стипендій у Мадриді. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

50-річна дружина іспанського короля відома своїм бездоганним та елегантним стилем, проте сьогодні довела, що може мати більш невимушений вигляд, обравши бохо-шик для урочистого заходу.

Королівська особа відвідала церемонію вручення нагород BBVA Microfinance Foundation у червоній блузці з привабливим V-подібним вирізом, ефектними об'ємними рукавами та з квітковою вишивкою від українського бренду Etnodim, доповнивши образ стильними кремовими штанами Hugo Boss. Її вбрання поєднувалося з парою еспадрилій на танкетці від Macarena, створюючи ідеальний образ.

Сьогоднішня церемонія надасть дітям із малозабезпечених родин доступ до вищої освіти шляхом присудження університетських стипендій. Захід відбувся в палаці Сарсуела, який є резиденцією та робочим кабінетом іспанського монарха.

Також Фокус писав, що королева Летиція вийшла у світ з дорослими доньками.