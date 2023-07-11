Молодша сестра Кейт Мосс вийшла у світ у повністю прозорому вбранні (фото)

Разом із дівчиною був помічений американський адвокат Крістіан Літлі, що спеціалізується на міжнародному публічному праві.

25-річна модель і зірка OnlyFans Лотті Мосс продемонструвала свою фігуру в повністю прозорому вбранні. Дівчину помітили, коли вона виходила з популярної точки знаменитостей Chiltern Firehouse у Лондоні о 4-й годині ранку. Про це пише Daily Mail.

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Для виходу Лотті обрала відверте вбрання, яке майже нічого не залишало уяві. Вона була в прозорій чорній мереживній сукні, під якою були тільки чорні стринги. Дівчина доповнила образ чорною шкіряною курткою і парою босоніжок з ремінцями на підборах, що підкреслювали її підтягнуті ноги. Мосс зробила легкий макіяж, залишила розпущеними довгі світлі локони і завершила ансамбль чорною шкіряною сумочкою.

Вона також продемонструвала своє татуювання на щоці з написом "Коханець", яке зробила в грудні минулого року під час бурхливої ночі.

Крістіан, який є партнером міжнародної юридичної фірми Herbert Smith Freehills, був у коричневому піджаку, який він вдягнув поверх білої сорочки, і поєднав і з темними штанами.

Лотті Мосс — молодша сестра британської супермоделі Кейт Мосс. Також у них є брат Нік. Вона почала свою кар'єру моделі в 14 років, але висот сестри, яка є однією з найбагатших моделей у світі, не досягла. На початку 2022 року вона потрапила до реабілітаційної клініки і лікувалася від наркотичної залежності, а через майже рік Лотті дала відверте інтерв'ю, в якому зізналася, що їй було нелегко працювати в "токсичному" світі моди, де її постійно критикували через зовнішність.