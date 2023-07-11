Денний сон корисний. Вчені рекомендують спати вдень, щоб зберегти здоров'я мозку

Якщо спекотного літнього дня вам захочеться подрімати, не відмовляйте собі у цьому задоволенні. Вчені довели, що короткий денний сон надзвичайно корисний для мозку.

Учені по всьому світу багато років вивчають вплив денного сну на організм людини. Деякі з досліджень суперечливі, але всі вони намагаються визначити переваги денного сну — короткої післяобідньої дрімоти. В останньому дослідженні вивчається вплив денного сну на когнітивні функції та об'єм мозку. І результати можуть спонукати багатьох людей перейняти цю типово середземноморську звичку та вписати її у свій розпорядок дня. Про це пише Lifestyle Asia.

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Деякі люди щосили намагаються заснути після напруженого дня, перевертаючись у ліжку й страждаючи від безсоння, тоді як інші можуть задрімати де завгодно й коли завгодно, просто заплющивши очі буквально на кілька хвилин. Згідно з новим дослідженням, проведеним вченими з Університетського коледжу Лондона і Республіканського університету Монтевідео в Уругваї, люди, які практикують короткі періоди сну, в старості можуть бути більш уважними.

Що говорять дослідження про користь денного сну?

Дослідження, опубліковане в журналі Sleep Health, ґрунтується на великій групі з 35 080 осіб віком від 40 до 69 років. Дослідники спочатку проаналізували відповіді учасників щодо того, як часто вони сплять протягом дня — регулярно, іноді, рідко або ніколи, — а потім перевірили їх за допомогою трекерів сну. Потім їхній генетичний профіль було встановлено з використанням даних попередніх досліджень. Вчені використовували ці дані, щоб визначити, які люди регулярно сплять, на основі 92 генетичних відмінностей, а потім вивчили розмір їхнього мозку.

І результати, м'яко кажучи, дивовижні. Зокрема, вчені припускають, що об'єм мозку людей, які регулярно практикують денний сон, більший (у середньому 15,80 см) порівняно з тими, хто мало або зовсім не спить у денний час. Припускаючи, що мозок зменшується або стискається на 0,2-0,5% на рік, починаючи з 35-річного віку, дослідники підрахували, що мозок, який регулярно спить, на вигляд на 2,6-6,5 років молодший. Учені додають: "ця різниця приблизно дорівнює різниці в об'ємі мозку між людьми з нормальною когнітивною функцією та легкими когнітивними порушеннями".

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Зверніть увагу, що дослідники посилаються на "короткий сон", не вказуючи тривалість або частоту, з якою люди повинні практикувати денні сієсти, щоб отримати реальну користь. Проте, дослідження підтверджує, що регулярні періоди відпочинку такого роду в кінцевому підсумку допомагають зберегти здоров'я мозку, а також підтверджують, що користь настає після 5-15-хвилинного сну.

Попереднє наукове дослідження, проведене дослідниками Brigham and Women's Hospital, показало, що тривалий сон може завдати шкоди здоров'ю. Повідомляється, що саме денний сон тривалістю понад 30 хвилин підвищує ризик ожиріння, високого кров'яного тиску та метаболічного синдрому. Таким чином, денний сон корисний для здоров'я, якщо ви не спите занадто довго.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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