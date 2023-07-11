Син легендарного "Бонда" Роджера Мура розпродає його речі зі зйомок

Роджер Мур зіграв агента 007 у семи фільмах. Аукціон відбудеться на честь 50-річчя його першої появи на екрані в ролі Бонда.

Джеффрі Мур, син актора Роджера Мура продасть пам'ятні речі свого батька зі зйомок фільмів про Джеймса Бонда. Роджер Мур грав агента 007 після Шона Коннері. Про це пише Daily Mail.

Колекція ексклюзивних пам'ятних речей Джеймса Бонда вперше в історії піде з молотка наприкінці цього року. На аукціоні Bonhams у Лондоні 4 жовтня, присвяченому до першої появи Мура в ролі Бонда 50 років тому у фільмі "Живи та дай померти".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Актор помер 2017 року у віці 89 років, а вартість його унікальних речей може сягати сотень тисяч фунтів стерлінгів.

Син Роджера Мура, Джеффрі, каже, що на аукціоні буде представлено "зшиті на замовлення" вечірні костюми, які Мур носив на зйомках фільмів про Бонда і на врученні "Оскара".

"Костюми були підігнані під фігуру Роджера, так що студії не забрали їх назад. Само собою зрозуміло, що він зберіг ці смокінги і потім носив їх на церемоніях вручення премії "Оскар", — розповів Джеффрі.

Також на аукціоні продадуть білосніжний лижний костюм, який легендарний "Бонд" одягав у своєму останньому фільмі "Вид на вбивство" 1985 року. У ньому агент 007 вирушав до Сибіру, щоб забрати радянський мікрочип із тіла загиблого агента 003. Його оцінюють мінімум у 25 тисяч фунтів стерлінгів. А сам Мур використовував його і після зйомок, катаючись у ньому на лижах у Швейцарії.

Кадр із фільму "Вид на вбивство" Фото: Скриншот

Ще одним унікальним лотом стане особистий записник Мура від Gucci, в якому вказані адреси і номери телефонів членів королівської сім'ї та артистів, таких як принцеса Маргарет і сер Пол Маккартні.

Очолить аукціон 66-річний син Роджера Мура, Джеффрі "Джаффа" Мур, який знімався зі своїм знаменитим батьком у таких фільмах, як "Вогонь" і "Шерлок Холмс у Нью-Йорку".

Він уже зазначив, що сім'я вважає, що це ідеальний час, щоб продати колекцію його батька, щоб відсвяткувати 50-річчя з моменту його першої появи в ролі Джеймса Бонда.

"Не хочеться, щоб його речі просто припадали пилом на складі. Краще поділитися ними з фанатами", — зазначив Джаффа.

Сім'я Мур пожертвує частину виручки на благодійність.

У яких фільмах Роджер Мур зіграв Бонда

Роджер Мур став Бондом у 45 років і зіграв у семи фільмах. До речі, він був єдиним Бондом, який не їздив на Aston Martin, і став єдиним з усіх Бондів, хто отримав за сценарієм орден Леніна.

"Живи і дай померти" (1973);

"Людина із золотим пістолетом" (1974);

"Шпигун, який мене любив" (1977);

"Місячний гонщик" (1979);

"Тільки для твоїх очей" (1981);

"Восьминіжка" (1983);

"Вид на вбивство" (1985).

Роджер Мур у ролі Джеймса Бонда

У 2003 році він був посвячений королевою Єлизаветою II у лицарі за свою благодійну діяльність.

У 2007 році він отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді за внесок у кіноіндустрію.

Роджер Мур був одружений чотири рази. Джеффрі, Дебора і Крістіан — його діти від італійської актриси Луїзи Маттіолі, його третьої дружини.

З кожною зі своїх дружин Мур розлучався дуже драматично, закохуючись у нову жінку. Так, його друга дружина, валлійська співачка Дороті Сквайрс, не давала йому розлучення сім років. Після бондіани Мур жив переважно в Гштаді, — мальовничому селі в Швейцарії і в Монако, де у нього були шикарні апартаменти. Він помер 2017 року у своєму швейцарському маєтку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто б міг виконати роль Джеймса Бонда після Роджера Мура. На роль агента 007 пробувалися Сем Ніл і Джеймс Бролін, але жодному з них роль не дісталася.