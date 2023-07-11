Анджеліна Джолі публічно висміяла Бреда Пітта

Акторка не вважає, що в її колишнього чоловіка є талант до ведення виноробного бізнесу.

Про протистояння голлівудських суперзірок і колишнього подружжя Бреда Пітта й Анджеліни Джолі можна знімати захопливий фільм, який за популярністю перевершить картину "Містер і місіс Сміт", що колись поклала початок їхнім стосункам. Зараз колишні закохані щосили воюють через виноробню Шато Міраваль у Франції, пише Page Six.

Актриса 10 липня подала до суду документи, в яких, серед іншого, висміяла Пітта через його заяви, що він "побудував" їхній французький винний бізнес. Акторка заявила, що вважає його голлівудським дилетантом, який, у кращому разі, "відвідав виноградники", щоб подивитися на працю французьких робітників, які дійсно зробили бізнес.

У 2014 році у своєму інтерв'ю Бред ділився тим, як відбувається його знайомство з виноробством.

Вино Chateau Miraval Cotes de Provence на прилавках магазину в Лос-Анджелесі Фото: Getty

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"Тепер я фермер, мені подобається дізнаватися про землю і про те, яке поле найкраще підходить для якого винограду, про драму вересня і жовтня: чи збираємо ми сьогодні? Де рівень цукру? Як кислотність? Чи буде дощ? Для мене це була школа", — говорив він у бесіді з Wine Spectator, додавши, що в неробочі місяці після збору врожаю йому подобається "чистити ліс і ходити по землі".

У позові, поданому адвокатами Джолі, містяться заяви, раніше зроблені адвокатами Пітта, про те, що рішення акторки продати свою частку в бізнесі, купленому парою 2011 року, "загрожує зруйнувати проєкт, у який Пітт вклав так багато сил".

"Пітт — актор, а не винороб. Він має справу з ілюзіями, а не з брудом і виноградом. Протягом тих років, що він нібито "побудував" свій бізнес, він знімався і з'являвся в десятках фільмів, не кажучи вже про незліченні рекламні виступи, поїздки по всьому світу на кінопрем'єри та відвідини Голлівуду... Хоча Пітт, без сумніву, відвідав виноградники, щоб помилуватися роботою французьких робітників, які дійсно зробили бізнес успішним, Пітт не винороб", — заявляє позивачка.

У скарзі стверджується, що Пітт "розграбував" бізнес, витративши мільйони доларів прибутку на легковажні проєкти, зокрема на ремонт студії звукозапису. Газети також пишуть, що Бред поводився як "зухвала дитина" після того, як Джолі продала свою частку у винограднику 2021 року.

Шато Міраваль — камінь спотикання між Піттом і Джолі Фото: Getty Images

За словами адвокатів Джолі, бізнес Пітта винен її власній холдинговій компанії 350 мільйонів доларів.

Раніше Фокус писав, що актор звинуватив колишню дружину в тому, що вона продажем своєї частини їхнього спільного бізнесу завдала удару по його репутації.