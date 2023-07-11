Нащадок королів: французький принц Аморі Бурбон-Пармський одружився з аристократкою

Влітку завжди сезон весіль і члени аристократичних родин нещодавно збиралися на урочистість нащадка Пармської династії.

Французький принц Аморі Бурбон-Пармський, нащадок королів і полководців, одружився з аристократкою Пелажі де Макмахон на пишній церемонії у французькому соборі. Про це пише Daily Mail.

Сезон весіль у вищому суспільстві у Франції розпочався цими вихідними з одруження принца Аморі Бурбон-Пармського і його аристократичної нареченої Пелажі де Макмахон.

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Весілля принца Аморі Бурбон-Пармського і Пелажі де Макмахон

32-річний принц Аморі Бурбон-Пармський може похвалитися значним родоводом. Його предки були правителями Парми і французькими королями.

Він єдиний син принца Шарля Еммануеля Бурбон-Пармського і принцеси Констанс, уродженої де Равінель. У нього три молодші сестри.

Весілля принца Аморі Бурбон-Пармського і Пелажі де Макмахон Фото: Point De Vue

Шарль Еммануель — троюрідний брат нинішнього глави Пармського дому. Вони обидва — правнуки багатодітного останнього герцога Роберта, у якого було 24 дитини.

Вони в спорідненості з багатьма королівськими домами Європи, зокрема з королем Іспанії та Нідерландів.

Зі своєю нареченою Аморі познайомився на прийомі в її родовому замку Сюллі в Бургундії. Її предки походять від стародавніх королів Ірландії та Шотландії, і на території нинішньої Франції влаштувалися ще в 17 столітті.

Пелажі — у родинних стосунках із французькими, румунськими та данськими монархами. А один з її прадідусів став військовим і прославився під час Кримської війни, здобувши перемогу в битві при Малаховому кургані. Під час австро-сардинської війни він забезпечив перемогу французів у битві при Мадженті, за що був висвячений у маршали Франції Наполеоном ІІІ і став герцогом.

На нареченій була класична біла сукня з мереживними рукавами, яку доповнювала фата з квітковою облямівкою.

Весілля принца Аморі Бурбон-Пармського і Пелажі де Макмахон Фото: Point De Vue

Пізніше пара відсвяткувала своє весілля розкішним прийомом у замку Сюллі. На якому були присутні аристократи і монархи з усієї Європи. Прибув навіть молодший брат кронпринца Данії — принц Йоахім.

Нагадаємо, раніше принц князівства Ліхтенштейн одружився зі своєю обраницею. На чарівну церемонію з'їхалися аристократи з усієї Європи.

А Фокус писав про найдорожчі королівські весілля в історії. Іронічно, але фотографій найдорожчого весілля немає в публічному доступі. А тим часом весілля шейха Мохаммеда бін Заїда бін Султана Аль Нагаяна, спадкоємного принца Абу-Дабі, і принцеси Салами, що відбулося 1981 року, коштувало 270 мільйонів фунтів стерлінгів.