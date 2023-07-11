Кайлі Дженнер зістарила себе в додатку і злякалася побаченого (відео)

Знаменитість не в захваті від того, як зміниться з віком.

25-річна модель і бізнес-вумен Кайлі Дженнер вирішила здивувати своїх шанувальників новим контентом у TikTok і показала, який вигляд матиме зі зморшками на обличчі. Для цього вона скористалася спеціальним фільтром для зістарювання.

На опублікованих кадрах — два поля. Внизу — нинішня Кайлі, молода і красива, а вгорі — її постаріла копія зі зморшками і віковими змінами.

Зірка реаліті-шоу здавалася дуже занепокоєною і висловила невдоволення, побачивши, який вигляд вона матиме.

"Мені це не подобається", — сказала світська левиця, усміхаючись і, здавалося, стримуючи сміх, побачивши себе в образі старенької. Відержавши довгу паузу вона додала: "Мені це зовсім не подобається. Ні, ні".

На відео Кайлі, яка є засновницею косметичного бренду Kylie Cosmetics, продемонструвала чорний топ зі спиною-борцівкою та кілька золотих намист.

На її обличчі немає макіяжу, а волосся розпущене.

Кайлі, найбагатша з клану Дженнер-Кардаш'ян, потрапила нещодавно в грандіозний скандал, виставивши відео з нечувано дорогою сумочкою Birkin за 300 тисяч доларів. Зірка була змушена видалити публікацію, бо користувачі звинуватили її в надмірній демонстрації свого багатства і заявили, що такий аксесуар абсолютно не пасує до її вбрання.

Раніше Фокус писав, що Кайлі використовувала для сервірування столу посуд українського бренду.