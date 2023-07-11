Позашлюбний син Шварценеггера приміряв несподіваний образ (фото)

Син знаменитості впевнено йде стопами батька і пробує себе в різних сферах.

25-річний Джозеф Баена, який є позашлюбним сином легендарного американського бодібілдера, актора і політика Арнольда Шварценеггера, приміряв на себе образ героя вестерна. Відповідними фото молодий чоловік поділився на своїй сторінці в Instagram.

На перший погляд здається, що він знімається в новому фільмі, оскільки вельми впевнений у ковбойському ансамблі, в джинсах, довгому плащі, капелюсі та з кольтом у руках, проте поки що це тільки фотосесія, про що свідчить підпис до публікації.

"Це місто недостатньо велике для нас двох... Чудово провів час, знімаючи цю західну концепцію з @wynnhirsh. Час знімати справжній вестерн!" — зазначив Джозеф.

Фото: Joseph Baena/Instagram Фото: Joseph Baena/Instagram Фото: Joseph Baena/Instagram

Підписники Баени зазначили, що йому дуже пасує цей образ, і порадили задуматися про зйомки в тематичному фільмі з розбірками і стріляниною.

"Ти маєш вигляд як ходячий мрець — божевільний убивця", "Я думаю, що "Лиходій 2", продовження фільму, який твій батько зняв у 1979 році", "Він схожий на свого батька, але красивіший", "Так, будь ласка! Я думаю, ми всі чекали, коли ти зніматимеш фільми!" — кажуть у коментарях.

Раніше Фокус писав, що у квітні стало відомо, що Джозеф отримав роль у бойовику "Стрілець", де його партнерами будуть такі легенди, як Люк Гемсворт і Морган Фрімен. Баена зіграє персонажа на ім'я Воллі, який є молодим помічником шерифа. У центрі картини — ветеран спецназу Лі Ганнер (Гемсворт), який бере двох своїх синів у похід, де вони натрапляють на лабораторію з виробництва фентанілу і викрадаються наркоторговцями. Головний герой має намір за будь-яку ціну повернути синів, стикаючись по ходу не тільки зі злочинним картелем, а й з ФБР і місцевою поліцією.