Стюардеса розповіла, чого не варто робити в літаках і що потрібно брати з собою

Виявилося, що туалетним папером краще не користуватися, як і заглядати в кишені на спинках сидінь.

Коли ви сідаєте в літак, то на кілька годин ви опиняєтеся замкнені в замкненому просторі, на місці, на якому до вас уже сиділи сотні людей. І бортпровідниця з Маямі розповіла, як максимально убезпечити себе від неприємних сюрпризів під час польоту. Про це пише Daily Mail.

Бренда Орелус із Маямі вже дев'ять років працює стюардесою. І на своєму TikTok-каналі @flightbae.b вона розкриває низку інсайдерських секретів.

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Дайте собі час між стикувальними рейсами

На думку Бренди, ідеальний відрізок часу між стикувальними рейсами — це дві години між місцевими рейсами і три — для міжнародних польотів.

В авіації завжди будуть затримки і запізнення. І тому досить імовірно, що один із ваших рейсів справді затримається.

Цей резервний час насправді стане вашим порятунком, коли вам доведеться поспішати на інший рейс.

30-хвилинне або 45-хвилинне вікно дає вам нульовий час для врахування будь-яких затримок, змін у розкладі польотів або змін в аеропорту. Тож дайте собі більше часу.

Не користуйтеся туалетним папером на борту

Турбулентність може застати чоловіків у туалеті літака і, скажімо, вони не завжди влучать у ціль. Таким чином туалетний папір буде забруднений. Тож краще користуватися серветками, які заховані над умивальником і призначені для витирання рук.

Не лізьте без потреби в кишеню на спинці сидіння. Там зазвичай лежать інструкції та санітарний пакет. Але краще їх не чіпати без крайньої потреби. Їх чистять тільки в екстрених ситуаціях. А так прибиральники змітають тільки видиме сміття.

"Усе, що роблять прибиральники, — це входять і виносять сміття, тож там роками накопичуються мікроби. Ніхто не чистить ці кишені. А ось туалети, які вважають дуже брудними, якраз регулярно прибирають і дезінфікують", — зазначає Бренда.

Не жартуйте про бомби

Багато пасажирів люблять пожартувати у відповідь на запитання працівників аеропорту про небезпечні та заборонені речі в багажі. Або пожартувати про це ж, уже опинившись на борту літака. І це завжди погана ідея. За це вас можуть зняти з літака, відправити на допит, або навіть відправити до в'язниці.

"Це не смішно, коли ми перебуваємо в літаку. Ми не знаємо, серйозно ви говорите чи ні. Якщо ви будете говорити про бомби в багажі, то більше ніколи не сядете в літак", — резюмує Бренда.

За її словами, багато людей припускають, що це стосується тільки "зброї, наркотиків тощо", але рослини і продукти також можуть викликати проблеми, тому перед польотом краще ознайомитися з правилами кожної конкретної країни.

П'ять обов'язкових предметів для польоту

В одному зі своїх TikTok Бренда розповідає про п'ять речей, які завжди є у неї в сумці бортпровідника.

Найважливіший — це тюбик зі зволожувальним лосьйоном, тому що в польоті шкіра пересихає і її необхідно зволожувати.

Також вона завжди носить із собою парфуми, бо каже, що не знає, як довго вона не буде приймати душ.

Багато експертів з догляду за шкірою попереджають, що політ збільшує вплив ультрафіолету через висоту над рівнем моря. З цієї причини Бренда каже, що завжди носить із собою сонцезахисний крем.

Також вона завжди бере з собою зволожувальний спрей, бо він допомагає зберегти її шкіру свіжою, і, бере з собою гель для укладання волосся. Він допомагає привести волосся до ладу, коли немає можливості помити голову.

І компресійні панчохи

Поряд з лаконічним набором косметичних засобів Бренда завжди бере з собою компресійні панчохи.

Такі панчохи допомагають поліпшити кровообіг. Що дуже важливо, бо майже весь політ проводить на ногах. Але пасажирам, які страждають від набряків, такі панчохи також допоможуть.

Раніше Фокус писав про роботу бортпровідників. Про деякі факти ви, швидше за все, не здогадувалися. Наприклад, бортпровідникам не можна ходити в бари у формі і забирати з роботи спиртне та їжу.