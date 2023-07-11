"Ласкаво просимо у світ": Борис Джонсон став батьком у восьмий раз (фото)

Відомо, що для Керрі Джонсон це вже третя дитина. Також вона поділилася знімком, на якому Френк Альфред Одіссей Джонсон разом зі старшим братом Вілфредом.

Керрі Джонсон народила третю дитину від Бориса. Хлопчика назвали Френк Артур Одіссей, або скорочено Френкі. Перший знімок малюка Керрі вже опублікувала в Instagram, пише Daily Mail.

35-річна місис Джонсон зробила оголошення в Instagram сьогодні вдень і поділилася фотографіями новонародженого, який є восьмою дитиною Бориса Джонсона і третьою дитиною Керрі.

Керрі Джонсон із новонародженим Френком Фото: Instagram carrielbjohnson

Вона написала: "Тиждень Френкі. Ласкаво просимо у світ. Френк Альфред Одіссей Джонсон народився 5 липня о 9.15 ранку. Вгадайте, яке ім'я вибрав мій чоловік?!".

Керрі опублікувала фото з немовлям на руках у їхньому сімейному з Борисом будинку, а також вітальну листівку з кроликом і знімок малюка Френкі з його старшим братом Вілфредом.

Діти Керрі та Бориса Джонсон Фото: Instagram carrielbjohnson Листівка, подарована малюкові Фото: Instagram carrielbjohnson

"Я люблю кожну хвилину разом із ними. Найчудовіше видовище на світі, це бачити, як мої старші діти обіймають свого нового брата. Ми всі в захваті", — написала Керрі та подякувала лікарям і акушеркам, які допомогли Френку з'явитися на світ.

Керрі та Борис довго не повідомляли про те, що в їхній родині буде поповнення. Про це вони розповіли вже після коронації короля Чарльза, до того ж на самій церемонії 6 травня Керрі вже була вагітною, але вміло сховала живіт, який зростав, під вільною сукнею і блейзером.

Скільки дітей у Бориса Джонсона?

У колишнього прем'єр-міністра Великої Британії та Марини Вілер, доньки журналіста і телеведучого сера Чарльза Вілера, четверо дітей: Лара Летіція, 26 років, Майло Артур, 24 роки, Кассія Пічес, 22 роки, і Теодор Аполло, 20 років. Пара прожила в шлюбі 25 років.

Від роману з артконсультанткою Гелен Макінтайр у Джонсона залишилася дочка Стефані Макінтайр. Роман із Гелен спричинив грандіозний скандал, бо на той момент Борис був ще одружений.

Після розлучення з Мариною Вілер у 2018 році, Борис Джонсон почав стосунки з Керрі Саймондс, яка працювала в Консервативній партії, а пізніше займалася тільки громадською діяльністю.

29 лютого 2020 року пара оголосила, що чекає на дитину. Вілфреда Ніколаса назвали на честь лікарів, які врятували Борису життя, коли він потрапив до лікарні під час пандемії.

Наступного року Борис і Керрі одружилися на таємній церемонії у Вестмінстерському соборі. А через кілька місяців народилася їхня дочка Ромі Айріс Шарлотт. До цього Керрі перенесла викидень.

Зараз пара живе в Оксфордширі. І Керрі часто постить фото своїх малюків, які насолоджуються життям у селі.

Нагадаємо, незадовго до пологів Керрі поділилася милими знімками зі своїми дітьми.