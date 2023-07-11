70-річна дружина президента Франції вийшла на публіку у розкішній сукні від Louis Vuitton (фото)
Бріжит Макрон показала, що коротке вбрання можна носити в будь-якому віці.
45-річний президент Франції Емманюель Макрон і його 70-річна дружина Бріжит відвідали неформальну вечерю в Президентському палаці у Вільнюсі (Литва), де проходить саміт НАТО. На ньому зібралися лідери країн, що входять в Альянс, а також запрошені гості, пише Фокус.
З цієї нагоди перша леді Франції мала карколомний вигляд, одягнувши білу сукню-футляр трохи вище за коліна від свого улюбленого бренду Louis Vuitton і чорні туфлі-човники на підборах від Christian Louboutin. Образ вона доповнила чорним клатчем і золотими прикрасами.
Волосся Бріжит зібрала в елегантну зачіску, а макіяжем підкреслила риси обличчя.
Своїм ансамблем дружина Макрона вкотре спростувала "старечий" дрес-код, показавши, що в будь-якому вигляді можна бути жіночною і стильною.
Її чоловік-президент був у діловому й ідеально скроєному темному костюмі з білою сорочкою і краваткою в тон ансамблю.
На вечері вона разом із чоловіком із задоволенням поспілкувалася з українським президентом Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою, яка прийшла на захід у сукні складного крою від вітчизняного дизайнера Лілії Літковської. Також Бріжит з Емманюелем сфотографувалася з президентом Литви Ґітанасом Науседою та його дружиною Діаною.
Раніше Фокус писав, що експерт розповіла, які процедури могла зробити Бріжит Макрон, щоб мати молодший вигляд.