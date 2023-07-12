Принцеса Беатріс вирушила на світську вечерю в сукні за 87,5 тисяч гривень (фото)

Компанію доньці принца Ендрю, яку часто можна побачити на світських заходах у Лондоні, склали чоловік і друзі.

Принцеса Беатріс вийшла у світ у чудернацькій мінісукні, продемонструвавши своє оригінальне почуття стилю. Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці вирушили на вечерю в готель The Twenty Two на площі Гровеснор. Про це пише Daily Mail.

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34-річна королівська особа мала дуже стильний вигляд у сукні від французької марки Chloé з колекції SS18. Шовкова сукня з рюшами і плісированою спідницею, вартістю 87,5 тисяч гривень, була прикрашена шовковими деталями і строкатим малюнком.

Вона доповнила його простими коричневими балетками з чорною шкарпеткою Chanel, а Едо вибрав просту білу сорочку, сині чіноси і білі кросівки.

Беатріс, дочка принца Ендрю і Сари Фергюсон, герцогині Йоркської, відома своєю любов'ю до прогулянок містом, у буквальному сенсі розпустила волосся, прийшовши в гості із зав'язаним, а потім пішовши з розпущеним. Демонструючи свою природну красу, Беатріс вибрала простий макіяж з нюдовою помадою.

На вечорі, організованому власником готелю Джеймі Рубеном, королівське подружжя приєдналося до безлічі знаменитостей.

На вечері були присутні Тоні Блер, Кеті Перрі з нареченим Орландо Блумом, а також Нікі Гілтон, Кара Делевінь, Ідріс і Сабріна Ельба та Джеймс Корден.

Раніше Фокус писав, що принцеса Беатріс сходила на вечірку в приватний клуб у жакеті від улюбленого бренду Кейт Міддлтон.