Стало відомо, коли принц Арчі та принцеса Лілібет знову воззʼєднаються з королівською родиною

Востаннє діти принца Гаррі та Меган Маркл бачилися з європейськими родичами влітку 2022 року.

Стало відомо, коли принцеса Лілібет та принц Арчі знову можуть зустрітися зі своїми королівськими родичами у Великобританії. Про це пише Hello Magazine.

Букінгемський палац ще не оголосив, чи будуть масштабні святкування до 75-річчя короля Чарльза ІІІ в листопаді 2023, але у 2018 році на своє 70-річчя він прийняв членів королівської родини на вечірці в палаці.

Цілком ймовірно, що цього року британський монарх також може вибрати подібне святкування для свого ювілею та запросити всіх членів родини.

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Лілібет Діана Фото: Instagram misanharriman

Принц Арчі, первісток Меган Маркл та принца Гаррі, народився в Лондоні в травні 2019 року і жив у Frogmore Cottage у Віндзорі, поки йому не виповнилося шість місяців, перш ніж герцоги Сассекські переїхали до США після відходу від королівських обов’язків.

У червні 2022 року Гаррі та Меган взяли сина та доньку до Великобританії на святкування Платинового ювілею покійної королеви Єлизавети II. Це була перша зустріч принцеси Лілібет з європейськими родичами, адже дівчинка народилася вже на іншому материку.

Меган Маркл з донькою Фото: Instagram misanharriman

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл в "епосі провалу".

Також Фокус писав про побачення принца Гаррі та Меган Маркл у Санта-Барбарі.