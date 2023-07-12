Ексдружині Кевіна Костнера присудили аліменти вдвічі менші, ніж вона хотіла отримати
На початку шлюборозлучного процесу Крістін Баумгартнер вимагала 248 000 доларів на місяць на утримання дітей.
Колишній дружині Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер суд присудив аліменти в розмірі 129 000 доларів на місяць — всього лише половину тієї суми, яку вона вимагала спочатку. Про це стало відомо з судових документів, отриманих Fox News.
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68-річний американський актор повинен буде щомісяця виплачувати шестизначну суму аліментів 49-річній екс-дружині Крістін Баумгартнер. Це означає, що суд ухвалив рішення присудити суму виплат удвічі меншу за ту, яку спочатку запросила Крістін.
Однак рішення є попереднім і буде переглянуте на одному з наступних слухань. Також Баумгартнер було наказано звільнити особняк Костнера до 31 липня.
Дизайнерка сумок, яка виховує з Костнером трьох дітей, раніше стверджувала, що 248 000 доларів на місяць, які вона вимагає, "менші за суму, необхідну для того, щоб підтримувати дітей у звичному способі життя".
Крім того, згідно з умовами шлюбного контракту, який вони підписали 2004 року, Баумгартнер повинна покинути їхній спільний особняк протягом 30 днів після того, як одна зі сторін подасть на розлучення. Однак вона не вклалася в термін і тиждень тому Костнер дав колишній два тижні, щоб переїхати.
Нагадаємо, Крістін Баумгартнер подала на розлучення після 18 років шлюбу і 24 років стосунків, пославшись на "непримиренні розбіжності". Інсайдери розповідали, що Крістін втомилася від постійної відсутності Кевіна Костнера, який знімається в хітовому серіалі "Єллоустоун". Він обіцяв частіше бувати вдома, але, зрештою, почав ще один проект. Костнер був, як повідомляється, "приголомшений", дізнавшись, що дружина хоче з ним розлучитися, оскільки він кохає і Крістін, і трьох дітей — 16-річного Кайдена, 14-річного Хейса і 13-річну Грейс.