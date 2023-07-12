Том Голланд розкрив причину, чому він тримає свої стосунки із Зендеєю в таємниці

Актор рідко розповідає про своє особисте життя, зокрема про стосунки із Зендеєю.

27-річний британський актор Том Голланд відкрив шанувальникам завісу особистого життя. Під час появи в подкасті з Джеєм Шетті Голланд поділився, чому тримає в таємниці стосунки з 26-річною акторкою Зендеєю.

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Том і Зендея тримали свої стосунки в секреті відтоді, як вони вперше зустрілися 2017 року на зйомках "Людини-павука". Уважні фанати давно підозрювали, що вони мали стосунки, але їхні здогадки підтвердилися тільки в середині 2021 року. Тоді фотографи помітили зіркову пару за поцілунками в автомобілі, що підтвердило, що вони зустрічаються.

Том Голланд і Зендея Фото: zendaya

В ефірі подкасту Голланд сказав: "Мої стосунки — це те, що я тримаю в таємниці. Я не розповідаю про це. Я намагаюся зробити все можливе, щоб стосунки були якомога більш приватними. Ми обидва вважаємо, що це найздоровіший спосіб жити далі, тому я намагаюся триматися якомога далі від Голлівуду".

Нагадаємо, минулого тижня Том дав рідкісний коментар з приводу стосунків із Зендеєю і повідав про те, як йому "пощастило" з нею в житті. Він ласкаво назвав їхні взаємини "на вагу золота" і розповів про те, як вони можуть ділитися один з одним своїм життєвим і робочим досвідом.

Зіркова пара неодноразово публікувала фотографії та підписи, показуючи тепле ставлення один до одного. Однак вони завжди утримувалися від публічних заяв про свої стосунки, а також від спільних публічних виходів.

Раніше Фокус писав, чим Том Голланд підкорив серце Зендеї.