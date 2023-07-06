"Мені пощастило": Том Голланд дав рідкісний коментар про стосунки із Зендеєю

За словами зірки "Людини павука", стосунки з актрисою "на вагу золота".

Related video

27-річний британський актор Том Голланд розповів про свої стосунки із Зендеєю. Виступаючи в подкасті SmartLess він поділився тим, як йому "пощастило", що вона є в його житті. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Зірка екрану мило описав їхні стосунки як "на вагу золота", розповівши про те, як вони можуть поділитися один з одним своїм життєвим і робочим досвідом.

"Мені пощастило, що в моєму житті є хтось на кшталт Зендеї. Цікаво бути в романтичних стосунках із кимось, хто перебуває в тому ж човні, що й ти, — сказав він. — Ви можете поділитися своїм досвідом і тому подібними речами. І це на вагу золота".

Том і Зендея тримали свій роман у секреті відтоді, як вони вперше зустрілися 2017 року на зйомках. Шанувальники давно підозрювали, що вони були у стосунках, але їхні теорії підтвердилися в середині 2021 року. Тоді папараці помітили зіркову пару за поцілунками в машині, що підтвердило, що вони зустрічаються.

Том Голланд і Зендея Фото: zendaya

Незважаючи на те, що зіркова пара неодноразово публікувала фотографії та підписи, наповнені коханням, вони завжди утримувалися від публічних заяв про свої стосунки, а також від спільних світських виходів.

Раніше Фокус писав, що Зендея і Том Голланд були помічені на романтичному побаченні у Венеції.