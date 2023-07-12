50-річна Гайді Клум продемонструвала фігуру в леопардовому бікіні (фото)
Зірка подіумів відпочиває в компанії чоловіка на італійському острові.
50-річна німецька топмодель Гайді Клум відпочиває з чоловіком Томом Каулітцом на Сардинії, Італія. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіумів та багатодітна мама продемонструвала своє тіло в леопардовому бікіні під час відпочинку на приватному пляжі в Порто-Черво, розташованому на італійському острові Сардинія.
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Клум засмагала на синьому шезлонгу біля свого третього чоловіка – гітариста Tokio Hotel Тома Каулітца, який на 17 років молодший за модель.
Колишній "ангел" Victoria's Secret поєднала свій купальник із двох частин і чорну кепку-далекобійник "Tiësto LV". До пляжного образу німецька модель та телеведуча додала сонцезахисні окуляри-авіатори.
Гайді Клум та Том Каулітц одружилися у 2019 році. Наразі спільних дітей у пари немає, проте вони виховують спадкоємців моделі від попередніх союзів.
Зіркове подружжя часто ділиться спільними кадрами в соцмережах.
Нагадаємо, Гайді Клум зʼявилася на публіці в дивній сукні-купальнику.
Також Фокус писав про відпочинок Гайді Клум та Тома Каулітца в Парижі.