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Марс перейшов у знак Діви: чого очікувати і що потрібно робити
З 10 липня 2023 року Марс переміщається по знаку Діви до 27 серпня 2023 року. Чим характеризуватиметься цей період?
Що перехід Марса в знак Діви означатиме для нас?
Діва — працьовитий і господарський знак. Тому наступні півтора місяця в нас може виникнути гостре бажання розставити всі крапки над і, підбити підсумки та попросити боржників повернути гроші. Також може зʼявитися надмірна увага до деталей і постійне прагнення до ідеалу, що характеризуватиметься прискіпливістю до інших та обуренням з приводу чужих помилок.
Але енергія Діви може допомогти вирішити давні питання, зайнятися здоров'ям, зробити роботу над помилками та переоцінити щось.
Що потрібно робити в цей період?
- пройти обстеження, перевірити в лікарів увесь організм;
- завершити розпочаті побутові справи;
- роздати борги;
- почати правильне харчування і ЗСЖ;
- займатися духовними практиками.
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl/videos