Каньє Вест через сім місяців після весілля познайомився з родичами дружини (фото)

Зустріч Каньє з тестем і тещею, а також сестрою його дружини відбулася за сім місяців після весілля в Токіо, оскільки в Австралію, звідки родом Б'янка Цензорі, йому шлях закритий через антисемітські висловлювання.

46-річний американський репер Каньє Вест, він же Йе, нарешті познайомився з батьками своєї ймовірної дружини Б'янки Цензорі, пише Daily Mail. Лео та Александра живуть у Мельбурні (Австралія), звідки сама Б'янка.

Зустріч відбулася в Токіо, куди подружжя Цензорі та ще одна їхня донька, Анджеліна, прилетіли, щоб там зустрітися з Б'янкою та її знаменитим чоловіком.

Музикант не розповідав про поїздку, проте фото в соцмережах свідчать про те, що вони дійсно проводили час разом. Він був сфотографований з дружиною в натовпі на традиційному поєдинку з сумо в японській столиці. Інший знімок, опублікований сестрою Бьянкі цього тижня, показує, як Лео і Александра досліджують вулиці Токіо.

Вест одружився з Б'янкою, яка працює архітектурним дизайнером у його модному лейблі Yeezy, ще в січні. Церемонія відбулася після його широко розрекламованого розриву із зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, від якої в нього четверо дітей: Норт, Сейнт, Чикаго і Псалм.

На батьківщину Б'янки Каньє хотів поїхати ще одразу після весілля, однак цього не сталося, оскільки уряд Австралії попередив про те, що йому може бути відмовлено у в'їзді через його скандальні антисемітські висловлювання.

Незважаючи на невдачу, Вест і його нова кохана максимально використали свій відпочинок у Токіо. Анджеліна Цензорі поділилася в Instagram фотографією своєї знаменитої сестри, одягненої в рожеве боді та легінси, під час шопінгу в магазині Hello Kitty.

У поїздці батька супроводжувала і його 10-річна донька Норт.

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Акаунт Анджеліни в Instagram заповнений фотографіями з їхньої сімейної поїздки до Японії, зокрема знімками її батьків і Б'янки.

Незважаючи на те, що досі незрозумілий статус пари і чи справді вони одружені, Вест був помічений з обручкою. Б'янка також підтвердила їхній сімейний стан у відео TikTok у травні, коли до неї підійшов чоловік в універмазі і запитав її номер, а вона показала йому обручку і сказала: "Я заміжня".

Раніше Фокус писав, що дружина Каньє Веста дуже подружилася з Норт.