Веселий і підтягнутий Брендан Фрейзер був помічений на кінофестивалі в Італії з новою пасією (фото)

Брендан і Джин вперше з'явилися разом на публіці у вересні минулого року.

54-річний американський оскароносний актор Брендан Фрейзер не тільки тріумфально повернувся в кіно і знову на гребені успіху після десятків років мовчання, а й, схоже, щасливий в особистому житті. Як пише Daily Mail, зірка прибув на фестиваль Ischia Global Fest 2023 в Італії у супроводі зі своєю новою коханою, візажисткою Джин Мур.

Перед фотографами Брендан позував у чорній сорочці та світлих штанах, а його дівчина була в білому топі та максіспідниці

Про стосунки пари заговорили ще у вересні минулого року, коли вони вперше разом з'явилися на червоній доріжці. Далі був успіх фільму "Кит", за головну чоловічу роль у якому Фрейзер отримав нагороду Американської кіноакадемії. 43-річна Мур була поруч із Фрейзером на кожному етапі його епічного повернення, яке знову зробило його центом уваги в Голлівуді і відновило статус у списку найкращих акторів "фабрики мрій".

Джин і Брендан трималися за руки і виглядали щасливими Фото: Getty

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Брендан приїхав на фестиваль, щоб отримати нагороду за свою роботу і благодійність. У бесіді з журналістами він розповів, як готувався до ролі в "Киті". Зокрема актор зв'язався з некомерційною Коаліцією дій по боротьбі з ожирінням.

"Їхнє завдання полягає в тому, щоб ставитися до цієї історії з гідністю і повагою. І це означало все, від дизайну тіла Чарлі до того, як говорять персонажі, все", — пояснив він аудиторії.

Фонд організував для нього зустріч із 10 людьми через Zoom, і актор сказав, що виявив одну спільну рису в кожного з них: принизливу критику.

"Це просто приклад того, що встановлює модель руйнування впевненості молодих людей, а потім пов'язуючи їх зі всілякими причинами, вони можуть, як Чарлі, їсти, щоб прийняти ліки. Пригнічуючи біль усередині і засвоюючи травму з їжею, це відображає те, наскільки вони почуваються зовні. І Чарлі — уособлення цього. Тож я почувався зобов'язаним грати роль їхнього голосу та їхнього захисника", — заявив Фрейзер.

Раніше Фокус писав, що Брендан Фрейзер заявив про готовність знятися в продовженні "Мумії".