Ніколь Кідман вийшла на публіку в сукні з відвертим вирізом

На показі свого нового серіалу знаменитість привернула увагу обраним вбранням.

Ніколь Кідман показала себе в сукні з відвертим розрізом на прем'єрі серіалу "Special Ops: Lioness", організованій Paramount+ і Vanity Fair. Про це пише Daily Mail.

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56-річна австралійська акторка продемонструвала свій підтягнутий прес у сукні довжиною до підлоги. Голлівудська зірка залишилася без бюстгальтера в чорному вбранні, прикрашеному шифоновою квіткою на вирізі. Вона доповнила ансамбль прозорими вечірніми рукавичками і туфлями на підборах, а також нанесла бездоганний макіяж.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Ніколь є виконавчим продюсером шпигунського трилера, створеного за мотивами реальної військової програми США.

Ніколь Кідман і Зої Салдана Фото: Getty Images

Майбутній серіал розповідає про програму ЦРУ і про життя молодого морського піхотинця, завербованого службою для того, щоб потоваришувати з донькою терористичного угруповання і знищити цю організацію зсередини. Ніколь виконує роль Кейтлін Мід, старшого інспектора ЦРУ, яка залучає молоду морську грабіжницю до роботи у своїй команді. Їй доводиться жонглювати атрибутами жінки, яка обіймає високу посаду в розвідувальному співтоваристві, дружиною, яка прагне уваги, яку вона сама не може собі дозволити, і наставницею людини, яка підозріло близько підійшла до того ж шляху, на якому опинилася вона сама.

Раніше Фокус писав, як за роки успішної кінокар'єри змінилася Ніколь Кідман.