Ніколь Кідман: руда пума, готова до стрибка. Яка була – яка стала

20 червня — день народження Ніколь Кідман. Видатній кінодіві сьогодні виповнюється 56 років, розповімо про її чарівні перетворення.

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20 червня 1967 року народилася Ніколь Кідман — одна з найвідоміших кінозірок планети. Знялася у 90 фільмах. Одного разу її гонорар становив $17 млн. Знявшись у 4-хвилинному рекламному ролику, вона отримала $4 млн. Досі рекорд 1 хв — $1 млн — не побитий. Вона першою з австралійських акторок отримала "Оскар". При цьому в школі Ніколь була незграбною дівчинкою, до того ж — заїкою, яку дражнили.

Як Ніколь Кідман зуміла впоратися з цими проблемами і стати однією з найвпливовіших і найзнаменитіших жінок світу — читайте у матеріалі Фокусу.

Ніколь Кідман народилася на курортних Гаваях, але за три роки переїхала з батьками до Австралії. Ентоні Кідман був біохіміком, який вивчав рак, а також психологом. Його дружина Джанелль Енн Макнейл — медсестра. Причому її дід — австралійський скотопромисловець-мільйонер, але внучка принципово жила на зарплату.

Свобода та відповідальність

Ентоні прищепив дружині смак до ліберальних ідей. Обоє з подружжя, що важливо, були хіпі. Джанелль вагітність не завадила мітингувати з братами та сестрами по хіпі-руху біля воріт американської військової бази в Гонолулу проти війни у В'єтнамі.

Ентоні Кідман був творчою натурою і, за зізнанням Ніколь, коли він залишався вдома з двома маленькими доньками (акторка має молодшу сестру, яка згодом стала журналісткою), там могла статися будь-яка катастрофа: тато не був пристосований до побуту. Але, головне, що жоден з батьків, дотримуючись своїх переконань, не обмежували доньок у свободі. Начебто мрія будь-якої дитини? "Я вважаю, що дитині треба давати менше свободи, ніж було в мене", — зізналася зірка потім. Чому? Тому, що у такому разі треба змалечку брати відповідальність на себе.

У школі Ніколь дражнили "шпалою" через худорлявість і великий зріст (сьогодні вона — 180 см). До того ж дівчинка була сором'язливою і заїкалася. Уявіть — сама худа (одне з прізвиськ — "стеблинка"), але з пухким ластовитим личком в обрамленні рудуватого волосся. Вона не стала скиглити і скаржитися, а зайнялася балетом, вокалом. Плюс театральна студія, щоб викорінити заїкання.

І справи потроху пішли в гору. У 15 років дебютувала у молодіжній стрічці з хуліганською назвою "Бандити на велосипедах". У 17 років співала та грала на клавішах в австралійському попгурті Divine Madness. До речі, гурт "божественних безумців" — не фуфло. Можете послухати, він існує досі, і це — суцільний драйв.

Кліп гурту Divine Madness

А ось уже сама Ніколь Кідман так само чудово співає у фільмі "Мулен Руж" (2001).

Ніколь Кідман співає у фільмі "Мулен Руж"

Навчання в театральній студії довелося перервати: мати захворіла на рак грудей. Ніколь влаштувалася масажисткою, щоб допомогти сім'ї матеріально. Вони всі разом перемогли онкологічне захворювання.

Потім вона повернулася до акторства та знялася у 12 австралійських фільмах. "Мертвий штиль (1989) і "Флірт" (1990) зробили Ніколь Кідман відомою навіть у Голлівуді. Роль нейрохірурга в штатівських "Днях грому" (1990) стала доленосною і призвела до шлюбу з Томом Крузом. Вона боялася, що їхнім стосункам завадить її великий зріст — австралійська зірка була вищою за голлівудську на 10 см. Але після першого кастингу Том одразу запав на руденьку красуню.

Перетворення Ніколь Кідман

Випробування і робота загартували характер Кідман, вона змінилася — з незграбної дівчини перетворилася на красуню, а в зрілому віці — королеву Голлівуду, яка знає собі ціну. За романтичну комедію "Чаклунка" (2005) вона отримала рекордний на ті часи гонорар у $17 млн (що не завадило фільму провалитися). Однак Ніколь Кідман знімалася в різних стрічках: від експериментальних до супергеройських. Критерій — її особистий інтерес.

А що її цікавить? Який у неї характер та її героїнь?

Зовні Ніколь Кідман — янголятко, а всередині — пума. Найкращі ролі Ніколь — це коли її, грайливу та чудову, заарканять, а потім — вона виривається на волю. Її формула: пума — полон — ривок на свободу. Тобто, вона довго терпить "наїзд", а потім — бац — і злітає з котушок: стрибок пуми.

Дуже вдала для Кідман роль у популярному фільмі-мюзиклі "Мулен Руж" (2001) — її формула так і іскриться. За роль співачки-куртизанки Сатін Ніколь була номінована на "Оскар". У стрічці розповідається історія про молодого та бідного британського поета Крістіана, який закохався в зірку кабаре "Мулен Руж" — актрису та куртизанку на ім'я Сатін. Сатін має спокусити Герцога заради фінансування постановки — про чарівну куртизанку, яка кохає бідняка, але змушена перебувати в полоні у злого махараджі.

Сатін закохується в талановитого поета-сценариста всупереч задуму, залучаючи його до роботи над шоу, проте господар кабаре, Гарольд Зідлер, переконує її довести аферу щодо Герцога до кінця. У певний момент Герцог дізнається про те, що Сатін реально закохалася в Крістіна, і змушує переписати кінцівку вистави: куртизанка залишається з махараджем, а бідняка вбивають. Він погрожує насправді вбити письменника, якщо актриса не залишиться зі спонсором. Але задум Герцога провалюється, невиліковно хвора на сухоти Сатін домагається свого — шоу йде за її задумом: Сатін помирає на руках у Крістіана після фінальної завіси. Сентиментальна річ, але роль створена для Ніколь.

Які ще фільми із Ніколь Кідман Фокус рекомендує подивитися?

Топ фільми

"Із широко заплющеними очима" (1999) великого та жахливого Стенлі Кубрика. Фільм про подружню пару, у стосунках яких відбулася тріщина. Дружина заявила, що одного разу бачила такого гарного хлопця, що, мабуть, одразу йому віддалася б. Не роздумуючи.

Це її такий ривок до свободи: від шлюбних уз. Чоловік подумав, що це серйозний виклик, вирішивши пуститися у всі тяжкі. То в якусь еротичну секту вліз, то захотів переспати з повією. А потім передумав. І вчасно: згодом у неї СНІД виявили. У фіналі подружжя мириться.

Але… зйомками цього фільму Стенлі Кубрик довів до справжнього розлучення зіркову пару Круза та Кідман, методично вбиваючи між ними клин.

Він сказав їм на старті роботи, що сценарій слабенький. Потрібно його наситити життєвими деталями. Він дуже розраховує на пару. Водночас він називав Ніколь Кідман не інакше як "еротична мана". Всіляко заохочував Ніколь до провокацій, а Круза змушував ревнувати. Демон. Фільм "З широко заплющеними очима" цікаво подивитися крізь призму цієї історії.

За роль письменниці Вірджинії Вульф у фільмі "Години" (2002) Ніколь Кідман отримала "Оскар". Тут вона, після розлучення з Томом Крузом, максимально відійшла від себе і занурилася у своєрідний світ письменниці (у якої схильність до суїциду), навіть подовживши собі ніс. Є відома фраза Кідман, що стосується цієї стрічки: "Будь-який невиліковний псих має право сам вирішувати, що для нього краще". Тобто знову йдеться про свободу.

"Догвілль" (2003) Ларса фон Трієра — видатна картина, але вкрай важка — після неї я ніч не спав.

1930-ті, США. Кідман грає Грейс, яку шукає поліція. Вона просить допомоги у мешканців невеликого містечка Догвілль. Ті неохоче їй дають притулок. Але хмари над містечком густішають через втікачі — навколо поліція розклеїла її портрети. Мешканці вимагають, щоб вона розплачувалась послугами за їхнє укриття – то з дітьми посидіти, то картоплі почистити. Усе це скочується до сексуальних послуг: її гвалтують.

У фіналі у містечко заявляється тато Грейс – гангстер. Він звільняє з полону змучену дочку, що втекла від нього, щоб не мати справу з його "темними справами". "Ти не хотіла бути зі мною. Ти хотіла стати іншою, гарною, але ти бачиш, які люди? Що з ними робити?" — повчально питає грізний татусь. Та лагідно відповідає: "Розстріляти".

Грейс мав шанс стати святою, якби вона вибачила обивателів-своволочів. (Христа теж у "подяку" розіп'яли жителі Юдеї). Але вона віддала перевагу закону "око — за око", прийнявши правду папи-бандита. Більше того, вона по-катському знищує всіх, навіть дітей, пощадив тільки пса в "собачому місті".

Це один із найсильніших та антилюдських фільмів Трієра.

У серіалі "Велика маленька брехня" (2017) героїня Ніколь Кідман зазнає знущання від чоловіка-аб'юзера заради збереження шлюбу, а на публіці грає щасливу дружину. У серіалі є сцена, де її героїня лежить у ногах чоловіка-ката після побоїв. Актрису кілька разів жбурляли на підлогу заради вдалого кадру – Ніколь справді вдарився об меблі та був у синцях.

Називається: вона довго стримувала характер. Що, думаєте, було далі? Коли Кідман приїхала до готелю після цього знімального дня, вона не змогла потрапити до свого номера – двері були зачинені. Акторка прийшла в таку лють, що жбурнула камінь з узбіччя у вікно. Не треба доводити хижаків!

Пума, що гуляє сама по собі

Коко Шанель – символ жіночої волі. І її духи "Шанель № 5" з абстрактним запахом, а не квітковим ("Жінки вам не квіти") уособлювали жіночу незалежність. А у ролику, що рекламує "Шанель № 5", її символізує Ніколь.

Якийсь чоловік трохи з нею потанцював і — до побачення. Вона розчинилася у небесах, як духи "Шанель № 5".

Ніколь Кідман у рекламних парфумах "Шанель №5"

Насамкінець скажемо, що після Круза Кідман обрала собі в чоловіки (за його словами, він її побоювався) австралійського кантрі-співака Кіта Урбана — на зріст він вищий за Тома, але нижчий за Ніколь.

Вони одружилися 2006 року. У них дві доньки. Одну народила сама Кідман. Іншу виносила сурогатна мати. Загалом життєвий шлях Кідман дуже нагадує долю Кемерон Діас. Такий самий залізний характер, чоловік-співак і фігурує сурогатна мати. Кому цікаво – можете порівняти.

Ніколь Кідман із чоловіком іноді разом співає та знімається у кліпах. Пума, зважаючи на все, щаслива. Головне, щоб їх не захотів знімати хтось на зразок Кубріка.

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