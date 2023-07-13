Небезпечний пластик. Вода в пластикових пляшках шкодить вашому здоров'ю

Пляшка з водою наш частий супутник. Її зручно взяти з собою на тренування, на прогулянку або в поїздку. Але пляшки з деякого виду пластику можуть провокувати небезпечні захворювання.

Пластикові пляшки практичні та економічні, але деякі типи пластикових пляшок для води можуть перетворити вашу щоденну потребу в рідині на небезпеку; Ось чому важливо звертати увагу на пластик, з якого зроблена ваша пляшка. Про це пише Container Faqs.

Вироби, виготовлені із пластику 2 (ПЕВП), пластику 5 (ПП) або пластику 7 (інше: тритан/оновлений тритан), вважаються безпечними пластиковими пляшками для повторного використання. Вони мають незначний ризик піддавати вас впливу мікропластику протягом тривалого часу.

Пластикові пляшки, контейнери та інші предмети роблять наше життя простішим і часто ми використовуємо їх тривалий час. Як дізнатися, яку пляшку безпечно наповнювати водою знову, а яку не можна використовувати?

Пляшка, яку безпечно наповнювати водою, не виділяє жодних шкідливих хімічних сполук при кімнатній температурі, не виділяє запаху і зберігає свою цілісність протягом тривалого часу.

Чи безпечні пластикові пляшки типу 2 (HDPE) для зберігання води?

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Пластик Тип 2 — найбільш економічний і безпечний пластик, придатний для зберігання напоїв та води. За нормальної кімнатної температури ви навряд чи відчуєте будь-які побічні ефекти або шкоду. Однак при впливі прямих сонячних променів або при екстремальних температурах хімічний склад пластику може призвести до незначних побічних ефектів.

Тому рекомендується зберігати вироби з цього типу пластику за регульованої температури, ніколи не піддавати впливу прямих сонячних променів.

Чи безпечна пляшка із пластику 5 (PP) для повторного використання?

Так, пляшка із пластику 5 (PP) абсолютно безпечна для зберігання води. Насправді, він вважається найбезпечнішим пластиком з усіх видів. Насамперед це пов'язано з тим, що цей пластик здатний зберігати свою структурну цілісність і не розкладатися (залишаючи, таким чином, шкідливі канцерогенні хімічні речовини) при екстремально високих температурах. Крім того, він не містить бісфенолу А (BPA), який використовується для надання жорсткості пластику.

Через свою безпеку він є одним із найбільш часто використовуваних пластиків на ринку й використовується, наприклад, для виготовлення дитячих пляшечок, де немає навіть найменшого допуску на випадковий вплив хімічних речовин.

Чи безпечні пляшки із пластику типу 7 (інші) для наповнення водою?

Фото: Getty

Пластик Тип 7 означає пластик, який не підходить до жодної іншої категорії. Тому ви маєте бути дуже обережними, коли справа доходить до вибору пляшок у цій категорії.

Будь-який контейнер, що містить BPA (бісфенол А), небезпечний для повторного наповнення водою, оскільки ця сполука викликає порушення гормонального фону. Вона здатна імітувати гормон естроген та втручатися в гормональну систему людини. Безліч досліджень засвідчили, що бісфенол А може спричиняти такі захворювання, як рак грудей, ожиріння, діабет та інші.

Якщо ваша пляшка для води виготовлена з ПЕТ (тип 1), її не можна використовувати повторно за жодних обставин. Це пов'язано з тим, що поліетиленові пластики мають тенденцію виділяти канцерогени протягом більш тривалого періоду часу.

Перший пластик не такий вже й поганий, але його потрібно зберігати в холодному місці і не використовувати повторно. Дійсно, пластик 1 (ПЕТ) призначений тільки для одноразового використання!

Залежно від того, який тип пластику використовується у вашій пляшці, її можна використовувати повторно. Це пов'язано з тим, що тип пластику, з якого виготовлено пляшку, відіграє важливу роль у її здатності не розкладатися і не псуватися, що може призвести до потрапляння шкідливих мікропластиків в організм.

Якщо ви все ще не впевнені, які пластикові пляшки можна використовувати повторно, виберіть багаторазову пляшку, яка відповідає всім вимогам безпеки.

Фото: Freepik

Найкращі альтернативи пластиковим пляшкам

Скло: скляні пляшки не містять хімічних речовин, а також не вбирають смаки та запахи. Вживаючи воду зі скляної тари, ви можете бути впевнені, що в ній немає домішок.

скляні пляшки не містять хімічних речовин, а також не вбирають смаки та запахи. Вживаючи воду зі скляної тари, ви можете бути впевнені, що в ній немає домішок. Кераміка : кераміка є ідеальною заміною. На відміну від пластику, вони придатні для повторного використання та перероблення, а якщо й потрапляють на звалище, то не виділяють у навколишнє середовище небезпечних отрут, які потрапляють в океани, на землю і навіть у наші тарілки.

: кераміка є ідеальною заміною. На відміну від пластику, вони придатні для повторного використання та перероблення, а якщо й потрапляють на звалище, то не виділяють у навколишнє середовище небезпечних отрут, які потрапляють в океани, на землю і навіть у наші тарілки. Нержавіюча сталь: пляшки з нержавіючої сталі є чудовою заміною пластикових пляшок, оскільки вони екологічні, міцні, безпечні та прості в догляді.

пляшки з нержавіючої сталі є чудовою заміною пластикових пляшок, оскільки вони екологічні, міцні, безпечні та прості в догляді. Паперові пляшки. Перевага паперу в тому, що він розкладається значно швидше, ніж пластик, незважаючи на його низьку міцність.

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Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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