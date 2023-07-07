9 шкідливих звичок, які псують ваше волосся

Догляд за волоссям має на увазі дещо більше, ніж просто використання правильних засобів. Щодня ви робите шкідливі речі, які впливають на здоров'я вашого волосся.

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Щоб бути володаркою густого здорового волосся потрібно більше, ніж просто використання натуральних засобів для догляду. Ваші щоденні звички відіграють важливу роль у загальному стані здоров'я і зовнішньому вигляді волосся. На жаль, деякі звички можуть згубно позначитися на ваших локонах. Про це пише Onlymyhealth.

За словами дерматолога, доктора С.К. Гупти, ось дев'ять найгірших звичок, які можуть негативно вплинути на здоров'я вашого волосся. Виявляючи та усуваючи ці звички, ви можете допомогти волоссю стати здоровішим та міцнішим.

Надмірне миття

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Надмірне миття видаляє з волосся натуральні олії, роблячи його сухим і схильним до ламкості. Намагайтеся мити голову двічі-тричі на тиждень, використовуючи м'який шампунь та кондиціонер, спеціально розроблений для вашого типу волосся.

Це дасть змогу вашій шкірі голови підтримувати здоровий баланс натуральних олій й зробить волосся сильним та еластичним.

Надмірне термоукладання

Якщо регулярно піддавати волосся впливу високих температур під час сушіння феном, завивки або випрямлення, це може призвести до серйозних пошкоджень. Надмірне тепло послаблює стрижень волосини, що призводить до сухості, ламкості та посічених кінчиків.

За можливості дайте волоссю висохнути на повітрі або використовуйте інструменти для гарячого укладання на найнижчій температурі, щоб звести пошкодження до мінімуму.

Агресивне сушіння рушником

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Не тріть волосся рушником, тому що це може призвести до тертя й ламкості. Натомість акуратно відіжміть зайву воду та промокніть волосся насухо м'яким рушником з мікрофібри або старою бавовняною футболкою. Це зменшить пошкодження та дозволить запобігти непотрібному навантаженню на пасма.

Тугі зачіски

Постійне носіння тугих хвостиків, пучків, кісок або інших зачісок, що тягнуть ваше волосся, може призвести до тракційної алопеції — стану, що характеризується випадінням волосся через напругу. Обирайте більш вільні зачіски, використовуйте м'які гумки для волосся і регулярно робіть перерви, щоб волосся відпочило від туго зачесаних назад зачісок.

Дефіцит поживних речовин

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Те, що ви їсте, сильно впливає на здоров'я вашого волосся. Погане харчування з нестачею необхідних поживних речовин, таких як вітаміни, білки і мінерали, може призвести до ослаблення й тьмяності волосся. Переконайтеся, що ваш раціон містить різноманітні фрукти, овочі, білки та корисні жири, щоб забезпечити ваше волосся поживними речовинами, необхідними для його росту.

Хімічні процедури

Надмірне використання хімічних засобів, таких як фарба для волосся, релаксанти, наявність парабенів у засобах, може згодом послабити та пошкодити волосся. Ці процедури містять агресивні хімічні речовини, які позбавляють волосся природної вологи, роблячи його сухим та ламким. Обмежте частоту цих процедур і переконайтеся, що ви дотримуєтеся належного догляду, щоб звести до мінімуму шкоду.

Ігнорування здоров'я шкіри голови

Здорова шкіра голови важлива для здорового росту волосся. Зневажливе ставлення до шкіри голови може призвести до лупи, запалення й пошкодження волосяних фолікулів.

Підтримуйте хорошу гігієну шкіри голови, регулярно мийте її, обережно масажуйте, щоб стимулювати кровообіг, та використовуйте засоби, призначені для балансування її pH і створення здорового середовища для росту волосся.

Надмірне розчісування

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Надмірне розчісування волосся або використання невідповідної щітки може призвести до ламкості та пошкодження. Виберіть гребінець із широкими зубцями або щітку із м'якою щетиною, щоб акуратно розплутати волосся. Почніть з кінчиків і рухайтеся вгору, щоб звести до мінімуму навантаження на пасма.

Стрес і нестача сну

Стрес та недостатній сон можуть серйозно вплинути на загальний стан здоров'я, зокрема й на стан волосся. За даними Національного інституту здоров'я США, хронічний стрес порушує цикл росту волосся, що призводить до підвищеного випадання волосся й уповільнення його росту. Зробіть турботу про себе пріоритетом, працюйте зі стресом та переконайтеся, що ви достатньо спите, щоб підтримувати здоров'я волосся.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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