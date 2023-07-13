Ліса з Blackpink зустрічається з мільярдером Фредеріком Арно (відео)

Днями південнокорейську співачку і Фредеріка, сім'ї якого належить конгломерат LVMH, зняли за вечерею в Парижі.

Південнокорейський гурт Blackpink зараз є одним із найпопулярніших у світі. І її учасниці Ліса, Розе, Дженні та Джісу стали амбасадорами відомих брендів, завсідницями модних вечірок і найвпізнаванішими виконавицями K-pop у світі. І, схоже, представник однієї з найбагатших сімей Європи — Фредерік Арно — теж не встояв перед їхньою чарівністю. Про це пише Koreaboo.

Фредеріка та Лісу бачили за вечерею в Парижі. Але мільярдер настільки непублічна особистість, що спочатку всі таблоїди обізвали його "таємничим чоловіком".

Фредерік і Ліса за вечерею

28-річний Фредерік Арно, син Бернара Арно, обіймає посаду виконавчого директора швейцарської годинникової компанії TAG Heuer. Він четверта дитина Бернара і народився від його другої дружини, піаністки Елен Мерсьє. Статки Бернара Арно оцінюють у 211 мільярдів доларів.

Як усіх у сім'ї Арно, його вже залучили до сімейного бізнесу, але посаду директора довірили тільки після того, як Фредерік попрацював рядовим співробітником. Про його особисте життя невідомо практично нічого. У його соцмережах тільки фото з роботи, з сім'єю і зі знаменитостями. Відомо, що Фредерік вільно спілкується французькою, англійською, італійською та німецькою мовами. Як і його батько, він добре грає на фортепіано і займається тенісом.

Фредерік Арно за роялем

26-річна Лаліса Манобан, відома як Ліса, раніше зустрічалася з Чон Джон-гуком з BTS, ще одного мегапопулярного K-pop-гурту, лідером гурту NCT Тееном і актором Пак По-гомом.

Ліса з Blackpink

Ліса — амбасадор Celine і M. A. C. 2019 року вона потрапила до списку головних інфлюенсерів року за версією авторитетної платформи Lyst. Родині Арно належить конгломерат люксових брендів LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, і до нього, зокрема, належить і марка Celine.

Інсайдери розповідають, що Фредерік став часто з'являтися на показах, гостею яких була Ліса. Потім став відвідувати вже концерти самої групи. Він спеціально злітав на концерт BLACKPINK у Лос-Анджелес, а потім прийшов на концерт у Парижі, зробивши спільне фото з дівчатами.

Фредерік Арно з дівчатами з Blackpink. Ліса стоїть праворуч від нього Фото: Instagram frederic.arnault

Фредерік підписався на акаунт Ліси, присвячений її улюбленцям, і надіслав їй на день народження подарунок від TAG Heuer.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто є хто в родині Бернара Арно. Найвідоміший представник сім'ї, крім самого Бернара, його старший син Антуан Арно. Він прославився своїм одруженням з відомою російською моделлю Наталією Водяновою, з якою зустрічався з 2011 року. Пара зіграла скромне весілля 2020 року. У них є двоє спільних дітей — сини Максим і Роман.