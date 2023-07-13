Королівська родина виглядала досить розʼєднано на Trooping the Color 2023, — експерт

Джуді Джеймс, експертка з мови тіла, вказала на зменшення кількості осіб на балконі Букінгемського палацу.

Королівська родина виглядала досить роз’єднано, коли вони разом позували на балконі під час святкування 75-річчя короля Чарльза ІІІ, відомого як Trooping the Color у червні 2023, за словами експерта з мови тіла Джуді Джеймс. Про це пише Daily Express.

"Композиція цієї "зменшеної" пози на королівському балконі виглядає як весела посмішка з відсутніми кількома зубами", — описала Джеймс різкий контраст з парадами попередніх років.

Цього року лише працюючим членам королівської сім’ї дозволили вийти на балкон Букінгемського палацу під час заходу, а це означає, що принцесі Беатріс, принцесі Євгенії та Зарі Тіндалл не дозволили.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Trooping the Color 2023 Фото: Getty Images

"Замість меншої, згуртованішої, лояльної групи, це виглядає як п’ять угруповань в очевидному конфлікті: Анна і Тім незграбно стоять на одному кінці; Вільям і Кейт позують у блискучій, але трохи відгородженій сімейній групі; Чарльз і Камілла користуються доброзичливістю натовпу в центрі; Едвард і Софі намагаються налагодити товариські стосунки з Глостерами на іншому кінці", — заявила Джеймс.

"Будь-яка атмосфера "Єдиної об’єднаної родини", здається, зовсім відсутня", – додала експертка.

Під час правління королеви Єлизавети натовп був набагато більшим, оскільки всі члени королівської родини — як працюючі, так і непрацюючі — приєднувалися до неї на балконі.

Trooping the Color 2023 Фото: Getty Images

"Але кожна з прогалин тепер, здається, розповідає свою власну трагічну чи туманну історію", — сказала вона. "Династія, здається, була звільнена або розпорошена, залишивши цю невизначену групу, яка залишилася схожою на тих, хто пережив бізнес-відбір".

Нагадаємо, як пройдуть літні канікули дітей принца та принцеси Уельських.

Також Фокус писав про появу меншої сестри Кейт Міддлтон на Вімблдоні.