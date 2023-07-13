Жодної схожості: хто замінив Пітта і Джолі в новому "Містер і місіс Сміт" (відео)

Відомо, що римейк культового бойовика вийде у форматі серіалу, а головну роль у ньому виконають Дональд Гловер і Майя Ерскін.

Комедійний бойовик "Містер і місіс Сміт" режисера Дуга Лаймана, який вийшов ще в 2005 році з Бредом Піттом і Анджеліною Джолі в головних ролях, став настільки успішним, що просто був приречений на продовження або якусь інтерпретацію. І ось, через 18 років, представлений римейк культової картини з Дональдом Гловером і Майєю Ерскін у головних ролях, реліз якої відбудеться в листопаді на Prime Video, пише портал Vibe.

"Джон і Джейн Сміт вступають у нову фазу свого шлюбу після того, як погодилися працювати шпигунами в таємничій агенції", — йдеться в синопсисі серіалу.

У тизері пара їде на ліфті, сидить у кав'ярні, тікає від потенційної загрози, заряджає зброю і жартує про свій новоспечений шлюб. Чути, як містер Сміт запитує місіс Сміт, "чи вбивала вона коли-небудь когось", на що остання запитує: "Я так виглядаю?"

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Відео закінчується тим, що Дональд жартує про неблагополучні стосунки, саркастично кажучи: "Цей шлюб починається чудово".

Спочатку головну жіночу роль у проєкті мала зіграти британська акторка Фібі Воллер-Брідж, проте наразі стало відомо, що роль отримала Ерскін, а її попередниця покинула зйомки.

"Я працювала над цим шоу протягом шести місяців повністю в серці та розумі і справді дбала про нього — досі турбуюся про це. І я знаю, що це буде блискуче. Але іноді важливо знати, коли піти з вечірки. Ви ж не хочете заважати баченню. Творча співпраця схожа на шлюб, і деякі шлюби не складаються", — пояснила актриса своє рішення.

Оригінальний фільм 2005 року зібрав у прокаті 487 мільйонів доларів за бюджету в 110 мільйонів доларів і досі вважається однією з найкращих шпигунських комедій Голлівуду. Він же поклав початок стосункам акторів, які зіграли головні ролі. Бред навіть розлучився зі своєю дружиною Дженніфер Еністон після спільної роботи з Джолі.

Раніше Фокус писав, що нещодавно Анджеліна Джолі публічно висміяла свого екс-чоловіка. Незважаючи на те, що вони з 2016 року не разом, розбірки колишнього подружжя тривають досі, і сценаристам більш ніж достатньо матеріалу для нових кінохітів.