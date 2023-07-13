Розфарбуйте світ під настрій: із чим носити кольорові окуляри влітку 2023

Ставку на кольорові окуляри в сезоні літо 2023 зробили у своїх колекціях найпрестижніші будинки моди: Versace, Dior, Chanel та інші.

Модні окуляри в модній оправі влітку не тільки рятують від сонця, якщо вони темні, а й здатні розфарбувати світ навколо в різні кольори веселки і стати цікавим акцентом стильного образу. Видання The Symbol зазначає, що окуляри з кольоровими скельцями не варто ігнорувати, а необхідно активно включати їх у свій ансамбль, виходячи на вулицю. Ще один суттєвий плюс таких окулярів — їх, на відміну від темних, не обов'язково знімати в приміщенні.

Найвідоміші світові бренди цього сезону активно використовують колір окулярів у своїх образах. Причому з однаковим успіхом мають вигляд як темні окуляри в яскравих оправах, а не тільки чорних або білих, так і окуляри з кольоровими скельцями: жовтими, рожевими, блакитними, зеленими.

Такі окуляри мають однаково доречний вигляд як із простим ансамблем з джинсів і майки або футболки, так і з діловими костюмами, надаючи їм нотку свободи і жіночності.

Що стосується форми окулярів, то влітку 2023 немає якоїсь особливої вимоги до них. Вона може бути будь-якою: круглою, квадратною, у вигляді сердечок, трикутною. Але якщо ви віддаєте перевагу навесні класиці, яка буде популярна ще не один сезон, краще обирати моделі класичної форми — cat eye або прямокутної. Вони не тільки ніколи не виходять з моди, а й дивовижним чином пасують будь-якій формі обличчя.

Якщо говорити про оправу, то вона, на відміну від форми, все ж має бути більш продуманою. Експерти моди рекомендують обирати нейтральний відтінок (білий або чорний) або ж у тон скла. Два яскравих кольори на такому невеликому аксесуарі матимуть занадто кричущий вигляд.

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