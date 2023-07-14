14 липня 2023 року: Косми та Даміана — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися і розповідати про свої сни.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Косми та Даміана. Вони були лікарями, могли зцілити будь-яку хворобу і завжди приймали хворих безкоштовно. Їм моляться про одужання і лікування старих недуг. Святі Даміан і Косма вважаються покровителями ковальського ремесла, міцного шлюбу і розвідників домашньої птиці.

Що не можна робити 14 липня:

сваритися;

розповідати про свої сни;

витрачати багато грошей.

Народні прикмети та повір'я:

яскраво мерехтять на небі зірки, а вранці хмари — до сильної грози;

вітер із заходу — до дощу;

кричить сорока — до спеки.

День ангела святкують:

Дем'ян, Ангеліна, Петро, Никодим, Кузьма.

Народилися в цей день:

1977 рік — Вікторія, кронпринцеса Швеції.

Також цього дня:

1894 рік — у Львові відбувається перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова та Кракова);

1933 рік — виходить перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая.