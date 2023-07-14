Кейт Міддлтон була "миротворцем" у конфлікті принца Вільяма та принца Гаррі, — джерело

Автор книги "Придворні" Валентайн Лоу вважає, що принцеса Уельська була посередником під час напруги між братами.

Кейт Міддлтон була "миротворцем" у конфлікті принца Вільяма та принца Гаррі. Про це розповідає королівський експерт Валентайн Лоу в подкасті "Scandal Mongers".

Автор книги 2023 року "Придворні", яка детально розповідає про хитрощі довірених радників королівської родини, стверджує, що Міддлтон була посередником між братами, 41-річним принцом Вільямом, і 38-річним принцом Гаррі, під час напруги.

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Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

"Вона часто була миротворцем або намагалася бути миротворцем із Гаррі", — зазначив Валентайн. "Ви бачили це після похорону Філіпа, коли вона ніби зібрала братів".

Протягом останніх кількох років між братами Вільямом і Гаррі виникла особлива напруга.

У 2020 році герцоги Сассекські покинули Великобританію, склавши королівські обовʼязки та переїхавши до США. Згодом Меган Маркл та принц Гаррі дали скандальне інтервʼю Опрі Вінфрі, випустили серіал разом з Netflix, а менший син короля написав мемуари, у яких описав бійку з братом.

Король Чарльз ІІІ із синами Фото: Getty Images

Нагадаємо, як пройдуть літні канікули 2023 у принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Також Фокус писав про появу меншої сестри Кейт Міддлтон на Вімблдоні з чоловіком.