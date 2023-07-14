Флоренс Пʼю відвідала премʼєру "Оппенгеймера" у відвертій сукні (фото)

Зірка екрану продовжує обирати вбрання від Valentino.

27-річна англійська акторка Флоренс Пʼю відвідала премʼєру фільму "Оппенгеймер" у відвертій сукні. Про це пише Page Six.

Зірка екрану, відома своїми епатажними появами у "голих" сукнях, прибула у вбранні з глибоким вирізом на прем’єру "Оппенгеймера" у Лондоні в Odeon Luxe на Лестер-сквер.

П’ю виділялася на чорній килимовій доріжці в сукні-халтері Valentino Couture цегляного відтінку з відвертими вирізами.

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Флоренс додала до образу стримані сережки Schlumberger від Tiffany & Co., обручку з діамантом Tiffany Soleste з ореолом із платини та трирядну каблучку з діамантами.

Акторка, яка нещодавно поголила голову та пофарбувала волосся в рожевий колір, на прем’єрі продемонструвала відповідний актуальний помаранчевий відтінок волосся, яке вона, судячи з усього, щойно пофарбувала знову.

Флоренс Пʼю Фото: Getty Images

На чорній доріжці Флоренс Пʼю позувала в компанії Кілліана Мерфі, Емілі Блант та інших акторів фільму про винахідника атомної бомби.

Флоренс Пʼю Фото: Getty Images

Нагадаємо, Флоренс Пʼю повторила свій перформанс 2022 року.

Також Фокус писав про феномен "Барбенгеймера".