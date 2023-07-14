Рейчел МакАдамс уперше помітили з дітьми та коханим (фото)

Колишня дівчина Раяна Гослінга тримає подалі від уваги публіки своє особисте життя.

44-річну канадську акторку Рейчел МакАдамс уперше помітили на прогулянці з усією родиною. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану провела час зі своїм коханим та спадкоємцями у Лос-Анджелесі.

Рейчел, яка донедавна насолоджувалася перервою в акторській діяльності, була помічена зі своїм партнером, сценаристом Джеймі Лінденом, та їхніми сином і дочкою.

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Зірка фільму "Щоденник памʼяті" була одягнена в сіру футболку, чорний капелюх і джинси, несучи в руках каву з льодом.

Вона трималася за руки зі своїм сином, а Джеймі штовхав їхню доньку у візочку.

У 2018 році канадська знаменитість народила сина, а у 2020 році — доньку, але тримала особисте життя та дітей подалі від уваги публіки.

Раніше вона розповіла про материнство під час інтерв’ю The Sunday Times у 2018 році.

"Це найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося, безперечно. Кажуть, що твоє життя більше не твоє, але мені було 39 років, я набридла собі, я була така щаслива зосередитися на іншій людині".

Акторка і сценарист Джеймі вперше зав'язали романтичні стосунки ще у квітні 2016 року. Вони ще не дебютували на червоній доріжці як пара і рідко з’являються на публіці разом.

Нагадаємо, Рейчел МакАдамс розповіла про прийняття себе.