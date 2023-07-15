Кевін Костнер звинувачує дружину в спробі пограбувати його перед розлученням

Американський актор та дизайнерка сумок Крістін Баумгартнер були у шлюбі майже 20 років.

68-річний американський актор Кевін Костнер звинувачує свою дружину Крістін Баумгартнер у тому, що вона "обкрадала його" дорогими покупками перед розлученням. Про це пише Page Six.

Зірка "Єллоустоуна" стверджує, що його колишня кохана купувала особисті речі та знімала готівку за допомогою кредитних карток. Костнер вважає, що дизайнерка сумок розробила цей план, перш ніж подати на розлучення в травні 2023 року.

У судових документах актор зазначив, що Крістін "виявляла тривожну схильність протягом останніх кількох місяців, як до, так і після розлучення, забирати майно [Кевіна] без його відома чи згоди".

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Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Наприклад, 49-річна Баумгартнер заплатила адвокату у кримінальних справах 25 000 доларів з окремих фондів власності свого чоловіка — без його відома.

У документах також стверджується, що жінка заплатила своєму адвокату Сьюзан Візнер "за допомогою кредитної картки працівника, яка традиційно використовується для оплати житла родини Костнер і оплачується [Кевіном]".

Крім того, адвокати Костнера стверджують, що Баумгартнер придбала дорогий автомобіль за кілька місяців до їхнього розлучення, що було незвичним для пари, оскільки вони завжди орендували машини.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Крістін Баумгартнер отримала вдвічі менші аліменти, ніж хотіла.

Також Фокус писав про плани Кевіна Костнера помститися дружині за розлучення.