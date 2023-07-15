Принцеса Беатріс відвідала Вімблдон у компанії чоловіка (фото)

Донька принца Ендрю та Сари Фергюсон продемонструвала елегантний образ у світлих відтінках.

34-річна принцеса Йоркська Беатріс відвідала Вімблдон у компанії свого чоловіка, італійського бізнесмена Едоардо Мапеллі Моцці. Про це пише People.

Беатріс та Едоардо, які святкуватимуть третю річницю весілля 17 липня 2023, сміялися під час 12-го дня відомого тенісного чемпіонату. Подружжя сиділо в королівській ложі на центральному корті під час півфінального матчу чоловічого одиночного розряду.

Племінниця короля Чарльза III обрала для виходу ніжно-рожеву сукню-сорочку з поясом від Emilia Wickstead, ціна якої становить 1287 фунтів стерлінгів (близько 60 тисяч гривень). До образу донька принца Ендрю та Сари Фергюсон додала кремовий клатч від Roger Vivier за 1400 євро (близько 57 тисяч гривень). Волосся королівської персони було розпущене.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці на Вімблдоні Фото: Getty Images

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Тим часом чоловік принцеси Беатріс був у класичному костюмі з білою сорочкою та краваткою.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці на Вімблдоні Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Беатріс відвідала світську вечерю в сукні за понад 80 тисяч грн.

Також Фокус писав про появу на Вімблдоні 2023 сестри Кейт Міддлтон у компанії її чоловіка.