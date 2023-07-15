Кілліан Мерфі розповів, як отримав головну роль в "Оппенгеймері"

До актора особисто звернувся режисер картини Крістофер Нолан.

47-річний ірланський актор театру та кіно Кілліан Мерфі розповів, як отримав головну роль у фільмі Крістофера Нолана "Оппенгеймер". Про це пише Hollywood Reporter.

"Це було схоже на: "Кілліан, слухай, у мене є сценарій, це Оппенгеймер, і я хотів би, щоб ти зіграв Оппенгеймера". Ось і все", — зізнався актор, відомий своєю роллю у серіалі "Гострі картузи".

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Мерфі також розповів про аспект підготовки до майбутнього біографічного фільму "Оппенгеймер". У центрі байопіка Дж. Роберт Оппенгеймер, відомий американський фізик-ядерник, який зіграв ключову роль у розробці атомної бомби. Говорячи про свою підготовку до ролі, Кілліан сказав, що для того, щоб повністю зануритися в головного героя, він звернувся до Бхагавад Гіти — є одним із найважливіших священних текстів у багатьох течіях індуїзму.

Кілліан Мерфі у ролі Оппенгеймера Фото: Universal

Окрім Мерфі, у картині зʼявляться Метт Деймон, Флоренс Пʼю, Емілі Блант та інші.

Актори фільму "Оппенгеймер" Фото: Getty Images

Нагадаємо, акторка Флоренс Пʼю відвідала премʼєру "Оппенгемера" у відвертій сукні.

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