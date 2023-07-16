Принцеса Шарлотта не змогла стримати емоцій на Вімблдонському турнірі (фото)

Дівчинка не приховувала, що їй дуже цікавий матч. Вона вперше відвідала Вімблдонський турнір.

Восьмирічна принцеса Шарлотта, дочка принца та принцеси Уельських, разом із батьками та братом відвідала фінал Вімблдонського турніру, щоб подивитися, як Карлос Алькарас зіграє з Новаком Джоковичем, пише Daily Mail.

Дівчинка росте не меншою модницею, ніж її знаменита мати. На стадіоні вона з'явилася в біло-блакитній сукні від іспанського бренду Friki за 169 фунтів стерлінгів. Оглядачі жартують, що так королівська особа натякнула, за кого вболіває на корті.

Дівчинка вперше відвідала Вімблдон Фото: Getty

До сукні вона вибрала білі туфельки без підборів, а як аксесуар — темні окуляри в бежевій оправі.

Що стосується Джоржа, то він був у строгому костюмі та сорочці з краваткою, тоді як його батько, принц Вільям, вибрав світло-сірий блейзер і темні штани.

Кейт мала бездоганний вигляд у зеленій сукні-футлярі довжини міді від бренду від Roland Mouret вартістю 750 фунтів стерлінгів. Образ вона доповнила бежевою сумочкою і такого ж кольору замшевими туфлями. Із прикрас принцеса вибрала смарагдові сережки у формі сліз і бант, який вона вже одягала на турнір.

Напередодні фіналу королівська сім'я зустрілася з хлопчиками й дівчатками, які грали в м'яч, а принцесі Шарлотті навіть пощастило пожартувати над поліцейським собакою Стеллою. Під час свого першого відвідування Вімблдонського чемпіонату юна принцеса також поговорила з Муаввізом Анваром.

Фото: Getty

Під час матчу Джордж і Шарлотта не приховували своїх емоцій, а їхні фотографії вже розлетілися в ЗМІ. Відомо, що принц Джордж симпатизує Джоковичу. Той сім разів перемагав на Вімблдоні, зокрема минулого сезону. Він вважається рекордсменом за кількістю титулів на турнірах "Великого шолома" в одиночному розряді — 23. Загалом це 35-й фінал Джоковича на "Великих шоломах".

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон одягла на Вімблдон браслет із латуні, покритий золотом.