Меган Фокс у невидимому бікіні показала розкішну фігуру (фото)

Зйомка на дереві — одна з найвідвертіших у кар'єрі Меган, матері трьох неповнолітніх дітей.

36-річна американська акторка та фотомомдель Меган Фокс поділилася гарячими кадрами своєї нової фотосесії, де позує в лісі на гілці дерева. Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, щоб порадувати своїх понад 21 млн підписників.

На кадрах Меган стоїть навкарачки на товстій гілці дерева в лісі, що сильно нагадує джунглі. Дівчина з граціозністю кішки вигинає тіло та позує фотографу, демонструючи бездоганну фігуру та покрите татуюваннями тіло. До того ж купальник-бікіні на ній практично непомітний, і збоку здається, що модель абсолютно оголена.

Попри те, що має таку фігуру, Меган не раз говорила, що бореться з дисморфією тіла, тобто не може прийняти свою зовнішність.

"Я ніколи не бачу себе такою, якою мене бачать інші люди. У моєму житті ніколи не було моменту, коли б я любила своє тіло — ніколи, ніколи. Коли я була маленькою, це було моєю нав'язливою ідеєю, наприклад: "Але я повинна мати ось такий вигляд". І чому я усвідомлювала своє тіло таким молодим, я не впевнена, і це, безумовно, не було пов'язано з навколишнім середовищем, тому що я виросла в дуже релігійному середовищі, де тіла навіть не визнавали", — говорила вона в бесіді з Harper's Bazaar.

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс перебила татуювання на інтимному місці, присвячене своєму колишньому чоловікові Браяну Остіну Гріну. Замість його імені вона набила чорну змію, яка ховається у квітах.