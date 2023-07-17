"Найкрасивіша у світі": чоловік принцеси Беатріс привітав її з річницею весілля (фото)

Пара одружилася 17 липня 2020 року на таємній церемонії.

Принцеса Беатріс та її чоловік, італійський аристократ Едоардо Мапеллі Моцці, відзначили третю річницю від дня весілля. З цього приводу чоловік опублікував зворушливий пост, присвячений своїй дружині, поділившись фотографіями, які раніше ніде не публікувалися.

У частині він показав фото Беатріс, зроблене минулого місяця на Royal Ascot. Вона має приголомшливий вигляд у квітковій і мереживній сукні Monique L'Huillier.

На другому знімку обігрується тема весільного букета принцеси, зробленого для неї Патрісом Ван Хелденом, співвласником VH Floral Design.

У букеті можна побачити сланкий жасмин, блідо-рожевий і кремовий запашний горошок, королівські порцелянові кущові кущові троянди кольору слонової кістки, рожеві садові троянди о'хара, рожеву воскову квітку, ніжно-рожеву астильбу і кілька гілочок мирта.

На пальці Беатріс — тонка діамантова обручка, а на задньому плані видніється хитромудра прикраса на її сукні.

На весілля Беатріс одягла перероблену версію однієї з суконь Нормана Гартнелла покійної королеви Єлизавети II разом з тіарою з діамантовою бахромою королеви Марії.

Третій кадр, яким поділився Едо, — це великий план квіткових композицій навколо дверей Королівської каплиці Всіх Святих, Королівської ложі, Віндзор.

"З річницею весілля, найкрасивіша дружина у світі. Я такий вдячний за кожну мить, яку ми розділили, за кожне випробування, яке ми подолали, і за кожну мрію, яку ми досягали разом. Я кохаю тебе більше, ніж можуть висловити слова, і мені не терпиться відсвяткувати з тобою ще багато ювілеїв", — йдеться у підписі.

Беатріс і Едоардо, які почали зустрічатися наприкінці 2018 року, пов'язали себе узами шлюбу 17 липня 2020 року в присутності дуже обмеженого кола гостей через пандемію COVID-19. Їх привітали батьки, брати й сестри, а також покійна королева Єлизавета II і покійний герцог Единбурзький.

Спочатку пара мала одружитися в Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу в травні того ж року, але весілля довелося відкласти через коронавірус.

18 вересня 2021 року в них народилася донька Сієнна. У Едоардо також є семирічний син Крістофер Вульф, відомий як Вольфі, від його попередніх стосунків з американською архітекторкою Дарою Хуанг.

Раніше Фокус писав, що Беатріс разом із чоловіком відвідала Вімблдонський турнір.