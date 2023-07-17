Допоможе схуднути та підвищити гемоглобін. 10 вражаючих властивостей абрикоса

Здоров'я кишківника, обмін речовин та втрата ваги — абрикоси підтримують ваше здоров'я й допомагають уповільнити старіння.

Абрикос — це поживний фрукт, який допомагає позбутися деяких проблем зі здоров'ям, шкірою і волоссям. Включення фруктів у свій раціон — одне з найкращих рішень для вашого організму, особливо в літній сезон. Користь абрикоса в основному пов'язана з його багатим вмістом вітамінів і мінералів. Усього в 100 грамах цього жовтувато-помаранчевого фрукта міститься 6% калію і 12% рекомендованої добової дози вітамінів А і С. Отже, чим ще корисний абрикос? Про це пише Stylecraze.

Абрикоси покращують травлення

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Розчинна клітковина, яка міститься у фруктах, сприяє здоровій перистальтиці кишківника, швидко розщеплює жири та сприяє нормалізації процесів травлення. Клітковина, що міститься в абрикосах, допомагає усунути здуття живота й позбутися закрепів.

Борються із запаленням

Дивно, але ефективно бореться із запаленням не тільки м'якоть абрикоса, а й кісточки. Дослідження на тваринах показало, що екстракт олії з абрикосових кісточок здатний захистити від запального захворювання кишечника — виразкового коліту.

Абрикоси багаті на бета-криптоксантин, хімічну речовину, яка здатна запобігти остеоартриту, а також на магній, що допомагає полегшити запальний біль.

Покращують зір

Регулярне вживання абрикосів знижує ризик захворювань зорової системи та втрати зору. Учені вважають, що каротиноїди та ксантофіли, які містяться в абрикосах, допомагають запобігти віковим захворюванням очей. Крім того, цей фрукт містить ретинол (вітамін А), який запобігає віковій дегенерації жовтої плями.

Згідно з дослідженнями, місцеве застосування екстракту абрикосових кісточок може зменшити сухість очей, стимулюючи вироблення сліз.

Захищають серце

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В абрикосах міститься калій, який здатний знижувати тиск і, як наслідок, запобігати серцевим нападам. Клітковина, яка також удосталь міститься у фруктах, знижує рівень холестерину й запобігає серцево-судинним захворюванням, таким як атеросклероз.

Допомагають схуднути

Клітковина допомагає відчувати ситість протягом тривалішого часу, а це сприяє контролю ваги. Поживні речовини, що містяться в абрикосах, стимулюють клітини мозку — таніцити, які відповідають за контроль апетиту та ситість.

Абрикоси також можуть прискорити обмін речовин і таким чином сприяти схудненню.

Покращує здоров'я кісток

Абрикоси багаті на кальцій — важливий мінерал, який сприяє здоров'ю кісток. А ще калієм, який необхідний для правильного засвоєння і розподілу кальцію в організмі.

Дослідження доводять, що абрикоси можуть змінити метаболізм кісток у жінок у постменопаузі.

Бореться з анемією

Абрикоси є чудовим джерелом заліза, яке допомагає в разі анемії. Залізо підвищує вироблення гемоглобіну, а це також допомагає поліпшити якість крові.

Допомагає лікувати ГРЗ та астму

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Вчені встановили зворотну залежність між флавоноїдами, що містяться в абрикосах, і астматичними симптомами. До них належать астма, застуда та грип. Вітамін Е, який міститься в абрикосах, також відіграє роль у лікуванні респіраторних захворювань. Він діє як антиоксидант і бореться з вільними радикалами. Цей процес підвищує імунітет й запобігає виникненню застуди та грипу.

Робить шкіру сяючою

Скраб з абрикоса допомагає поліпшити тон шкіри, відлущуючи пошкоджені клітини. Ви можете використовувати абрикосову олію з цукром, щоб зробити чудовий скраб для обличчя і тіла. Це чудовий ексфоліант, який видаляє змертвілі клітини шкіри й надає їй гладкості та м'якості. Він також видаляє чорні цятки й очищає пори.

Затримує ознаки старіння

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Скраб, приготований з кісточок абрикоса, допомагає позбутися старих, відмерлих клітин шкіри та сприяє росту нових клітин. Ця відлущувальна дія допомагає позбутися тонких ліній і дрібних зморшок, видаляючи зі шкіри пошкоджені поверхневі клітини.

Абрикосова олія допомагає зберегти чистоту, пружність і еластичність шкіри. Її можна використовувати з іншими фруктовими оліями як маску для обличчя, щоб пом'якшити шкіру. Цю олію часто використовують в ароматерапевтичному масажі через її пожвавлювальну та живильну дію.

Нагадаємо, персики допомагають прискорити втрату ваги, поліпшити стан шкіри та вивести токсини з організму.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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