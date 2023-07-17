50-річна перша леді Південної Кореї здивувала своїм юним виглядом під час візиту в Україну

Кім Кон Хі не схожа на своїх попередниць і ніколи не трималася в тіні високопоставленого чоловіка.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відвідав Україну, прибувши в Київ 15 липня разом зі своєю дружиною, 50-річною Кім Кон Хі. Про свою зустріч із колегою повідомила Олена Зеленська на своїй сторінці в Instagram.

Перша леді Південної Кореї буквально вразила користувачів соцмереж зовнішнім виглядом. Жінка абсолютно не виглядає на свій вік. Кім Кон Хі зустрілася з дружиною українського президента й мала елегантний вигляд у чорному костюмі, який складався з приталеного блейзера та широких штанів-палаццо, і білій блузі.

Обличчя Кім вразило тим, що на ньому практично немає зморшок.

"Пробачте, але мати такий вигляд у 50 років! Я йду за корейською косметикою!!! Ця перша леді просто неймовірна!", "Вона як порцелянова лялька", "За ідеєю корейські масочки справді дієві", "Дивне подружжя з Кореї, вона наче його онука, а не дружина", "Кореянка така красива!!! Як із картинки", — пишуть у коментарях.

Нинішня перша леді Південної Кореї давно завоювала визнання модних критиків. Її також називають першою дружиною президента, яка зуміла вийти з тіні свого чоловіка.

"Досі перші леді країни демонстрували красу скромності і стриманості у своєму вбранні. Кім, із іншого боку, зображує стильну, витончену, незалежну та професійну жінку", — вважає Кан Джин Чжу, голова клініки Personal Image Clinic, яка з 2007 по 2008 рік працювала консультантом з іміджу колишнього президента Південної Кореї Лі Мен Бака.

У дружини президента є свій фан-клуб. Онлайн-спільнота, присвячена їй, на найбільшому корейському вебпорталі Naver, "Офіційний фан-сайт Кім Кон Хі", була заснована в грудні минулого року та налічує понад 93 000 учасників. На її фан-сторінці у Facebook "Кеон-хі саран", що в перекладі з корейської означає "Любов до Кеон-хі", завантажуються неопубліковані світлини її повсякденного життя в офісі президента й за його межами.

Раніше Фокус писав, що в червні перша леді Південної Кореї та її французька колега Бріжит Макрон обговорили зміцнення культурних і мистецьких обмінів під час дружнього обіду, який відбувся в Єлисейському палаці в Парижі.