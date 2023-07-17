Повернути молодість. Яка процедура допоможе виглядати молодше свого віку - косметолог

Прогрес індустрії краси набирає оборотів дуже стрімко й одних лише засобів догляду вже не достатньо, щоб задовольнити потреби сучасної жінки. Косметологиня Ольга Біла розповідає Фокусу, як за допомогою ботулінотерапії повернути молодість.

Що казати про бажання жінок зберегти молодість та красу, якщо й чоловіки останнім часом стали більш пильно стежити за своєю зовнішністю, намагаючись виглядати більш молодо і свіжо. Актуальними на тепер залишаються славнозвісні "уколи краси", тобто процедури, які направлені на те, щоб за допомогою ін'єкцій досягнути такого бажаного результату — молодості. Поважне місце серед лідерів популярних методик посідає ботулінотерапія. Про те, як ця процедура допоможе повернути молодість розповіла лікар, косметологиня салону краси Santa Monica Ольга Біла.

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Препарати ботулотоксину застосовуються для корекції мімічних заломів зон міжбрів'я, лобної, периорбітальноі (зони, навколо очей), периоральноі (зони, навколо губ), для ліфтингу овалу, підняття опущених кутиків рота, омолодження зони шиї та декольте.

"Сучасний підхід полягає в гармонізації всіх зон обличчя та шиї, розслабляючи м'язи на різних рівнях і зонах. Мова йде про так званий "фул фейс" підхід. Мається на увазі, що лише за допомогою ботулінічного токсину ми задовольняємо одразу багато потреб, а саме: отримуємо такий бажаний ліфтинг шляхом активації м'язів леваторів і блокади м'язів депресорів, змінюємо якісні характеристики шкіри, профілактуємо формування й усуваємо або пом'якшуємо вже існуючі мімічні зморшки" — говорить косметологиня Ольга Біла.

Приємним бонусом, окрім омолодження, ви отримуєте опосередкований вплив на емоційний фон, адже це профілактика депресії, яка може бути спричинена незадоволенням власним виглядом, внаслідок настання неминучих вікових змін.

Фото: Freepik

"Денервація м'язів, які беруть участь у похмурому і суворому вигляді обличчя, продукує зниження прояву негативних емоцій і покращення настрою" — зазначає косметологиня.

Слід додати, що не залишаються без уваги процедури для усунення симптомів гіпергідрозу підпахвинноі зони, долонь, стоп. Існують схеми, які дозволяти підтягнути сідниці та груди, а також змінити форму губ, зробити обличчя ширшим чи видовженим.

"Безумовна перевага застосування ботулінічного токсину в естетичній медицині — це достойна альтернатива хірургічним вторгненням, яка робить щасливими й задоволеними безліч жінок і чоловіків у світі. Як бачимо, можливості сучасної естетичної медицини допомагають якісно і дієво нівелювати маркери старіння, зберігаючи при цьому високу безпеку для пацієнтів – зазначає Ольга Біла.

Якщо ботулінотерапію поєднати з контурною пластикою, можна змінити форму та об’єм губ, надати чіткості підборіддю, а овалу обличчя – витонченості.

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"Депонуючи щільні філери в зону скулової частини, можна прибрати тіньові ділянки й западіння, які надають обличчю виснаженого та сумного вигляду" — говорить косметологиня.

Проте до будь-яких процедур, які обіцяють вам повернути молодість та красу потрібно підходити зважено. Пам’ятайте, що актуальними на сьогодні залишаються природні тенденції без надмірної й надуманої ляльковості. Величезні вилиці, дуже великі губи, брови, які з допомогою ботулотоксину надають здивованого виразу обличчю, відходять у минуле.

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Раніше Фокус писав про те, що тредліфтинг – це сучасна ін’єкційна процедура, яка полягає у вживленні під шкіру спеціальних мезониток, які формують міцний каркас, запобігають нависанню шкіри та забезпечують її якість.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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